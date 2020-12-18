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أخبار البلد

خطوة مهمة لتسوية سياسية شاملة.. مصر ترحب بتشكيل حكومة كفاءات يمنية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:43 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وثمّن المتحدث باسم وزارة الخارجية جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، كما أشاد بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.
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