خطوة مهمة لتسوية سياسية شاملة.. مصر ترحب بتشكيل حكومة كفاءات يمنية

أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.



