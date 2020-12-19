محمود حميدة: لو اشتقت لأحد أستحضره في ذهني حتى الأموات

حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.





وقال حميدة خلال حواره، :""أنا لا أستوحش بدون أحد ولو اشتقت لأى شخص أستحضره فى ذهنى حتى الأموات ، واسمى بالكامل محمود حميدة حسن محمود حميدة، ومحمود حميدة هو اسم مركب وكان نفس اسم جدى وكانت عائلتى تدعى عقل".





وأردف:" أتذكر أن أول كلمة نطقت بها وأنا فى عمر الخمس أشهر (جحش)، حيث كانت عمتى زينب دائما ماتحملنى لننظر إلى حوش البهائم وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامى حتى نطقت كلمة جحش قبل بّابّا و مّامّا".





ونوه بإنه بدأ العمل في التجارة وهو في سن التاسعة، مردفا:" تاجرت فى الكثير من الأشياء وقبل خوضى أى عملية كنت أقوم بدراستها جيدا مثل تجارة الحبوب أو المواشى".





وأوضح:" أتذكر أننى كنت أنزل لسوق المواشى للتجارة، وكانت كلمتى لا يستطيع أحد تكسيرها، فكنت (معلم كبير)، وحينها كان عمرى وصل الحادية عشرة" .