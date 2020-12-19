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أخبار العالم

شاهد.. نانسي بيلوسي تتلقى لقاح كورونا أمام عدسات الكاميرا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أمس الجمعة، اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، من إنتاج شركتي "فايزر/ بايونتيك".

ونشرت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" صورًا لها أثناء تطعيمها باللقاح داخل مكتبها في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وعلقت بيلوسي على الصور بالقول: "اليوم وبثقة في العلم وبتوجيه من مكتب الطبيب المعالج، تلقيت لقاح كورونا".

كانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا "فايزر وبيونتيك".

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمين في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح. وتشترط "فايزر" حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.
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