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محافظات

شبورة مائية في سماء الإسماعيلية ..صور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
انتشرت بسماء مدينة الإسماعيلية، شبورة مائية كثيفة اليوم، السبت، وهو ما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لقائدى السيارات والمواطنين. 


وكانت محافظة الإسماعيلية، أعلنت في وقت سابق، تشكيل غرفة عمليات لرصد الشكاوي والبلاغات ذات الصلة بتقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.


ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .


كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وهناك أمطار خفيفة بفرص سقوط (30 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.


ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي، بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.


وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 13»، الإسكندرية «20- 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «26- 12»، أسوان «27 - 12».


شبورة مائية في سماء الإسماعيلية ..صور
شبورة مائية في سماء الإسماعيلية ..صور
شبورة مائية في سماء الإسماعيلية ..صور
شبورة مائية في سماء الإسماعيلية ..صور
شبورة مائية في سماء الإسماعيلية ..صور
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