شبورة مائية في سماء الإسماعيلية ..صور

انتشرت بسماء مدينة الإسماعيلية، شبورة مائية كثيفة اليوم، السبت، وهو ما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لقائدى السيارات والمواطنين.





وكانت محافظة الإسماعيلية، أعلنت في وقت سابق، تشكيل غرفة عمليات لرصد الشكاوي والبلاغات ذات الصلة بتقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.









ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .