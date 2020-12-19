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أخبار العالم

وزير الجيش الإسرائيلي يناقش التهديد الإيراني مع رئيس الأركان الأمريكي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:26 ص
وزير الجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الإسرائيلي يناقش التهديد الإيراني مع رئيس الأركان
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سمر صالح
ذكر موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم السبت أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، أجرى محادثات مع رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، تخص التهديد الإيراني للمنطقة.

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الأمن، إنه "خلال الاجتماع ناقشا التحديات والتغيرات المختلفة في الشرق الأوسط".

وأشار جانتس إلى "أهمية استمرار الضغط المستمر على النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي مستعدة لمواجهة أي احتمال في مواجهة التهديد الإيراني في المنطقة".

وقال جانتس مخاطبا رئيس الأركان الأمريكي "من المهم الحفاظ على وجود الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وهو عنصر رئيسي للاستقرار في المنطقة".

وكان رئيس الأركان الأمريكية، قد وصل إلى إسرائيل،  والتقى برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي وعدد من ضباط الجيش، لبحث التعاون المشترك، في زيارة تستغرق يومين، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران في أعقاب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الشهر الماضي.
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