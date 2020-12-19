ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قمة نارية بين بايرن ميونخ وليفركوزن بـ الدوري الألماني.. الليلة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق باير ليفركوزن اليوم، السبت، نظيره بايرن ميونخ، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب باي آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الألماني.


ويتسلح باير ليفركوزن بعامل الأرض من أجل تحقيق الفوز على بايرن ميونخ، وتأمين صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.


ولم يتذوق باير ليفركوزن طعم الخسارة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 أخرى.


في المقابل، يدخل العملاق البافاري بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل استعادة الصدارة.


وحصد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، جائز أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" أمس الأول، الخميس، بعد صراع مع كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، وليونيل ميسي، لاعب برشلونة.


يذكر أن بايرن ميونخ أهدر 9 نقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم، حيث خاض 12 مباراة، فاز في 8 مواجهات، وتعادل 3 لقاءات، وخسر مباراة وحيدة.


ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.


ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، شالكه مع بيليفيلد، بوروسيا مونشجلادباخ مع هوفنهايم، ماينز مع فيردر بريمن، أوجسبورج مع فرانكفورت، لايبزيج مع كولن.


يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19" في المدرجات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بايرن ميونخ في ضيافة بيليفيلد بـ الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند يخشى مفاجآت هوفنهايم بـ الدوري الألماني

دورتموند ولايبزيج يهزمان هوفنهايم وأوجسبورج في البوندسليجا

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يواجه كولن بحثا عن الصدارة

الدوري الألماني.. حرب الصدارة تشعل كلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

كلاسيكو ألمانيا.. موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

250 جنيها يوميا.. الشباب والرياضة تعلن فرص عمل بالتعاون مع مايكروسوفت

حبة فوق وحبة تحت.. أحمد عدوية يتحدث عن حياته في شارع محمد علي | فيديو

تركيا.. حفل صاخب بحضور أردوغان والكاظمي يثير جدلا واسعا.. فيديو

أيهما أكثر ثوابا سماع القرآن أم قراءته.. دار الإفتاء تجيب

الأكثر خطورة.. قمر صناعي جديد يمكنه اختراق المباني وتصوير الغرف

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

Advertisements

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

أمير مرتضى عن تعيين أحمد مجاهد: هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه

250 جنيها يوميا.. الشباب والرياضة تعلن فرص عمل بالتعاون مع مايكروسوفت

لن أحمل الحارس المسئولية.. مدرب المحلة: كنت أتمنى استقبال أهداف ملعوبة من الأهلي

ليفربول في مهمة الحفاظ على صدارة البريميرليج أمام كريستال بالاس.. اليوم

نهائي دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

رضا عبد العال: التجديد لـ ساسي أمر ضروري لاستقرار الزمالك وانتقاله للأهلي وارد.. فيديو

مدرب بيراميدز السابق: الفريق سينافس بقوة على البطولات ولا أحد يرفض التعاقد مع رمضان صبحي

حسام حسن: أبوريدة محسوب على الكرة المصرية ولم يخدمها عكس رجل المغرب

مسحة طبية للاعبي الأهلي قبل رحلة النيجر

شوبير: حالات كورونا في المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي

الدوري الإسباني.. برشلونة يستدرج فالنسيا لاقتحام المربع الذهبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

دراسة حديثة: فيروس زيكا يؤثر على نمو العين قبل الولادة وليس بعدها

تويوتا تطرح إصدارا رياضيا جديدا من ياريس Toyota yaris.. صور