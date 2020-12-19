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تصل للغلق النهائي.. رقابة المنشآت السياحية تحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية |شاهد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
منشأة سياحية
منشأة سياحية
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نورهان رأفت
أكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار  للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن الهيئة تتخذ كافة إجراءات الوقاية ووزارة الصحة منذ بدء جائحة كورونا، موضحا أن ضوابط وزارة الصحة الجديدة ما هي إلا اشتراطات تختص بالمرحلة الجديدة من انتشار الفيروس بالعالم.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع على فضائية القناة "الأولى"، أن أهم قرارات اللجنة المنعقدة مؤخرًا لوزارة الصحة وعدد من المؤسسات شملت عدم إقامة المناسبات الكبرى بالمناطق السياحية والتي ينتج عنها تجمعات كبيرة، مؤكدا أنه تم تعميم تلك القرارات على جميع الفنادق السياحية.

ولفت إلى وجود مرور دوري لمتابعة المنشآت الفندقية ومدى تنفيذها لتعليمات رئاسة الوزراء لضبط أية مخالفات، تخص التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن عدد المخالفات التي تم رصدها لم تكن كبيرة وأغلبها كان يتعلق بتقديم بعض الأماكن لـ"الشيشية"، وأماكن أخرى للسهر والتجمعات.

وأوضح أن اللجان الدورية التي تمر للمراقبة على المنشآت تكون سرية تماما، منوها بأن العقوبة على المنشآت المخالفة تصل للغلق النهائي في بعض الأحوال.

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