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رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
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محمد السعيد
قال اللاعب محمدو حميدو قائد فريق سونيديب بطل النيجر، إن الزمالك هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 200 - 2021.

ويستعد سونيديب لمواجهة الأهلي الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا

وأضاف حميدو في تصريحات له:" إن الأهلي له تاريخ كبير في القارة الأفريقية، لكن كرة القدم لا تعرف المنطق، وكل شيئ ممكن خلال مواجهتنا".

وتابع:" تابعت نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن بصراحة لا أعرف أي لاعبين من الجيل الحالي للأهلي والزمالك".

وقال:" إنني أعرف فقط محمد صلاح " أفضل لاعب مصري حاليا"، وحسني وعبدربه ومحمد أبوتريكة".

وتابع:"الزمالك هو المرشح الأول للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم من وجهة نظري".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، 2019 - 2020 بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، نهاية الشهر الماضي، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
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