بعد توقف أسبوع.. مصادر تكشف تفاصيل استئناف الدراسة بجامعة سيناء

استانفت جامعة سيناء الدراسة ، اليوم السبت، بعد توقف اسبوع، علي اثر انتشار فيروس كورونا واصابة عدد من الطلاب بالجامعة ووفاة الطالب يوسف فياض متاثرا باصابته بالفيروس القاتل.

وقالت مصادر مطلعة بالجامعة، انه تم استئناف الدراسة بعد عمل حملات تعقيم لجميع المنشات، خلال الاسبوع الماضي، منذ صدور عدد من القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة واستكمال العملية التعليمية في ظل مخاوف أزمة كورونا.





وكشفت المصادر الي كون كافة المحاضرات أون لاين حتى نهاية الفصل الدراسي الاول، في حين استانفت كافة المعامل والحصص التطبيقية بداية من يوم السبت، مؤكدة علي حصر جميع الطلبة المخالطين للطالب المتوفى يوسف فياض.

ووجهت ادارة الجامعة بمواصلة تعقيم وتطهير كافة منشئات الجامعة، كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت الجامعة، اصدرت قرارا سابق، بإنه في ظل متابعة رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة، لآخر المستجدات بالحرم الجامعي بالقنطرة، وفي إطار متابعتهما الشخصية للجنة التحقيق والتدقيق التي تشكلت بناء على قرار اجتماع مجلس الجامعة الأخير، وحرصا منهما على سلامة أبنائنا الطلاب.





وبناء علي القرار تم منح إجازة لجميع الطلاب والإداريين والعمال لمدة أسبوع بالحرم الجامعي بالقنطرة بداية من السبت الموافق، ديسمبر 2000 حتى الجمعة الموافق11 ديسمبر 2020، وعلى أن يكون السبت الموافق 19 ديسمبر 2020 أول أيام عودة الدراسة.





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