لن نرضخ للابتزاز.. قيادي بمستقبل وطن: تقارير البرلمان الأوروبي مسيسة

استنكر يوسف رشدان القيادي بحزب مستقبل وطن أمين عام مساعد الشباب بأمانة القاهرة ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر؛ مؤكدا أن البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته من عصابات أهل الشر التي تضمر العداء للدولة المصرية وتعمل ليل نهار علي تشويه صورتها في الخارج انتقاما من الشعب المصري الذي استعاد دولته في ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة.





وأكد رشدان أن تقارير البرلمان الأوروبي مزيفة ومسيسة و مضللة و تهدف إلي الشوشرة علي الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية علي المستوي الداخلي والخارجي مشيرا إلي أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتت دولة قوية ومستقرة ولا تخضع لابتزاز الخارج او تقبل بالتدخل في شئونها تحت ذريعة حقوق الإنسان.

شدد رشدان على التزام مصر بكافة المعايير الدولية للتعامل مع ملف حقوق الإنسان بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية مشيرا إلي أن من وردت أسماءهم في بيان البرلمات الأوروبي يحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم.





و أوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحكومة المصرية لا تتدخل في شئون القضاء المصري فهو مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذي منوها إلي صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالأفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون أن يشير اليها البيان.





وطالب رشدان الشعب المصري بمساندة القيادة السياسية ضد كل من تسول له نفسه سواء في الداخل أو الخارج أن يحاول عرقلة الجهود الجبارة التي يبذلها الرئيس السيسي للعبور بمصر إلي النهضة الكبري التي تليق بتاريخها ومكانتها



