تموين الفيوم يضبط 242 بطاقة تموينية ذكية داخل مخبز

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من ضبط نصف طن دقيق بلدى مخصصة للمخابز البلدية لتصرف صاحب مخبز بمدينة الفيوم بجزء من حصته بغرض بيعها بالسوق السوداء.





كما تم ضبط "242 "بطاقة تموينية لدى مخابز بلدية حيث ممنوع الاحتفاظ بالبطاقات بداخل المخابز، وذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية بإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم والمهندس مصطفى جلال مدير إدارة مركز الفيوم ثان والحملة برئاسة المهندس عماد زيدان رئيس الرقابة والمفتشين مجدى عمر و محمد نبيه و محمود ابوغرب و محمد حسن وأحمد ابراهيم و مصطفى الشرقاوي.





وتم عمل المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.





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من جانب آخر قامت إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالفيوم بحملة رقابية على الأسواق بمحافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.





وترأس الحملات التموينية المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية والمفتشين محمد أنور رمضان ومحمد موسى وأحمد أبو غرب ورائد حرب ومحمد حمدى ووليد فتحي ووائل وصفي وتوبة محمد ومحمد عبد الفتاح.





وأسفرت الحملات عن ضبط "٧٥٠" علبة سجائر لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على المصدر بغرض بيعها للسوق السوداء بناحية مركز إطسا.

كما تم تحرير العديد من المحاضر الأخرى بمركز إطسا منها محلات بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.





من جانب آخر شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات مكبرة على محلات الأسواق ومتابعة أعمال التهريب للسلع الغذائية والدقيق بمراكز محافظة الفيوم.



