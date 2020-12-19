بابا الفاتيكان: الصلاة تحررنا من الوحدة وتمنحنا الرجاء

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن الصلاة تضيء نورا في الليل، وإنها توقظنا من فتور حياة أفقية، وترفع أنظارنا إلى أعلى وتدخلنا في تناغم مع الرب.





وأضاف بابا الفاتيكان - في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - إن الصلاة تسمح لله بان يكون قريبا منا، لذلك هى تحررنا من الوحدة وتمنحنا الرجاء.





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أصدر مكتب التربية الدينية بالإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية مناهج آحاد الصوم الأربعيني المقدس، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وصاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريريكية، والأب الدكتور يونان شحاتة مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة.





يأتي ذلك في إطار رغبة الإيبارشية البطريركية في عمل مناهج موحدة للإيبارشية، حيث تحتوي هذه المناهج على كتاب الخادم، وكذلك كتاب الأنشطة الخاص بالمخدوم، وذلك للمراحل الآتية "حضانة، والمرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية".





كان المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة قد زار إيبارشية أسيوط، في اطار استمرار فعاليات اليوم الثاني من الزيارة الرعوية التي يقوم بها حاليا لعدد من كنائس الإيبارشية.





وتفقد المطران نيقولاوس بصحبة نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران الايبارشية، والأب توماس وليم، وكيل المطرانية، خمسة كنائس بالمنطقة البحرية من الايبارشية، هي كنائس المنشاة الكبرى والقوصية وامشول وكوم بوها ونزلة مصطفى بديروط.





واختتم السفير الباباوي بمصر تفقده لمنطقة شمال الإيبارشية بزيارة كنيسة قلب يسوع الأقدس، وخلال الزيارات الخمسة تحدث السفير الباباوي إلى أبناء الكنائس، معبرًا عن فرحته بلقائهم ونقل إلى الجميع محبة وأبوة البابا فرنسيس وصلاته لأجلهم.





كما التقى صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالإكليروس الإيبارشي، وقدم لهم التهنئة بقرب حلول عيد الميلاد المجيد.





وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي قدمها نيافته، من أجل الاستعداد لزمن الميلاد المجيد والإكليروس الإيبارشي، وتأمل الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك في نص إنجيل القديس متى "حول إيمان بطرس ومفتاح ملكوت السموات"، وعقب ذلك ناقش معهم موضوع هذا العام، الذي كرسه قداسة البابا فرنسيس للتعمق في حياة وطلب شفاعة القديس يوسف البتول.



