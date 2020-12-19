ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة شتوية.. بوسى شلبى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:32 م
بوسي
بوسي
Advertisements
محمد بدران


نشرت المطربة بوسى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها .

وظهرت بوسى فى الصورة بإطلالة ملفتة وسترة باللون الاسود وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي مكياج مناسب لبشرتها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.



تحيى المطربة الشعبية بوسي، حفلا كبيرًا بمناسبة أعياد الكريسماس على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 24 ديسمبر الجارى، حيث يشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور، إذ تغنى بعض أغنياتها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر.


 


ومن مفاجآت الحفل أغنية وطنية فى حب مصر تقدمها المطربة الشعبية بوسى، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتسع لـ 1300 كرسى، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.


 


ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطنى والفنى والإبداعى للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية، وفى إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون وإيمانا منها بأهمية الدور الحيوى الذى تلعبه القوى الناعمة.

وتعد المطربة بوسى، واحدة من أهم الأصوات الشعبية على الساحة الغنائية، ورقما مهما فى المعادلة الغنائية بمصر والوطن العربى، ويصفها الموسيقيون بأنها تملك خامة صوتية رهيبة وحنجرة ذهبية تؤهلها لغناء كل النغمات والمقامات الموسيقية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بوسي تشارك متابعيها أحدث إطلالة على إنستجرام

غير متوقع.. تعرف على سعر فستان بوسي في أحدث ظهور لها

بوسي تقدم حفلا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. ديسمبر المقبل

علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه علي مسرح جامعة مصر.. غدا

الليلة.. علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه على مسرح جامعة مصر

زي القمر ... بوسي تتألق فى أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

سر الأرملة البيضاء.. عالم بريطاني يتحدث عن مستعمرة غامضة أسفل الهرم الأكبر

نهائي دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

بريطانيا تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا الجديدة أسرع انتشارا

إصابة 22 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

قدر الله وما شاء فعل.. لقاء الخميسي تطمئن جمهورها بعد تعرضها لحادث

المالية: ضخ 34 مليار جنيه لزيادة المرتبات و66 مليارا للمعاشات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تكشف عن إصدار محدود من سبورتاج JBL بلاك ايديشن.. صور

لقاح كورونا في مصر.. هل ينتهي وباء كوفيد 19 في 2021؟

علاج زيادة إفراز الغدة الدرقية بطرق مختلفة