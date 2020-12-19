الأنشطة المفيدة للأطفال ما قبل سن المدرسة

إذا كان طفلك معتادًا على الذهاب إلى الحضانة ، فقد يجعله يوم عطلة غير متوقع يتوق إلى الهيكل والتعليمات التي يحصل عليها كل يوم ، لا تحتاج إلى تكرار يومهم المدرسي لإبقائهم مشغولين وسعداء - بدلًا من ذلك ، جرب الأنشطة أدناه لإبقائهم مشغولين قبل وبعد وقت القيلولة





ووفقًا لموقع "HEALTHLINE" ، إليكي بعض الأنشطة التي تفيد أطفالك في سن ماقبل المدرسة :









اطبخ شيئًا ما

يحب معظم الأطفال الصغار اللعب في المطبخ. عندما تكون في المنزل طوال اليوم ، سيكون لديك بالتأكيد وجبات لتحضيرها. بدلًا من محاولة إبقاء طفلك مشغولًا أثناء الطهي ، ادعوه إلى المطبخ واستمتع بالتعاون معه في وجبتك التالية أو وجبتك الخفيفة.





باستخدام الأوعية والأواني البلاستيكية أو السيليكونية ، يمكنهم المساعدة في القيام بأشياء مثل:





اغسل الفواكه والخضروات

اخلطي المكونات الجافة والرطبة معًا

مغرفة أو تحريك المكونات

اهرسي المكونات اللينة ، مثل الموز

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كسر الفقاعات

لا يوجد شيء أكثر متعة بالنسبة للصغير من نفخ الفقاعات وتفرقعها. توجه إلى الفناء الخلفي (إذا استطعت) أو إلى الشرفة واستمتع ببعض المرح مع طفلك.





اصنع فقاعاتك الخاصة باستخدام:





1/2 كوب شراب ذرة

3 أكواب ماء

1 كوب من صابون الأطباق (يقسم الكثير من الآباء على Dawn أو Joy لصنع الفقاعات)

نصيحة: قلب شراب الذرة في الماء أولًا. ثم تخلط بلطف في صابون الأطباق ، محاولًا عدم تكوين أي فقاعات في هذه العملية!





استخدم عصي الفقاعات ، أو شاهد ما يمكنك أن تجده في جميع أنحاء المنزل - لفائف ورق التواليت وأدوات المطبخ والقش كلها خيارات جيدة.





لنهج أقل فوضوية ، يمكنك أيضًا تجربة آلة الفقاعات.





الرسم

معظم الأطفال الصغار يستمتعون بالإنشاء والتجربة بالطلاء. قم بتوسيع النشاط من خلال توفير مجموعة متنوعة من الكائنات التي يمكنهم الرسم بها. يمكنهم تجربة أوراق الشجر أو مسحات القطن أو الشوك أو حتى أصابعهم!



