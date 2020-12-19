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رياضة

بعد فوزه بجائزة "الأفضل".. ليفاندوفيسكي يقود هجوم بايرن ميونخ أمام ليفركوزن في الدوري الألماني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:45 م
ليفاندوفيسكي
ليفاندوفيسكي
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مجدي سلامة

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ ، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره باير ليفركوزن، في المباراة التى تقام على ملعب "باي آرينا" فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، فى قمة مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الألماني.


ويحتل باير ليفركوزن صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونخ الوصافة برصيد 27 نقطة.


وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:


حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بواتينج - زولي - ألابا - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: لوكاس هيرنانديز - توليسو - كومان

خط الهجوم: مولر - جنابري - ليفاندوفسكي 


ويدخل ليفاندوفسكي اللقاء بمعنويات كبيرة بعد فوزه بجائزة ذا بيست كأفضل لاعب في العالم لعام 2020 وسط منافسة شرسة مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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