السياحة: إلغاء حفلات رأس السنة بالمطاعم والفنادق ..فيديو





وأوضح العاصي خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، إقامة الحفلات يعنى تجمعات كبيرة والسيطرة عليها ستكون فى غاية الصعوبة، فى ظل بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا.





وأكد مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، ان التفتيش والمرور على الفنادق مستمر ويتم سرا، حتى لا يعرف اصحاب الفنادق وقت المرور، لافتا إلى اتخاذ إجراءات ضد المنشآت المخالفة خلال الفترة الماضية.





وأوضح مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية، أن الممنوع تماما الحفلات الكبيرة التى يحييها المطربون، إما بالنسبة لسهرات العشاء والاستماع إلى الموسيقى مستمرة مع الحرص على عدم حدوث أى تجمعات.

قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية،أن الهدف الأساسى من قرار الوزارة بشأن إلغاء حفلات رأس السنة بالفنادق والمطاعم هو منع تجمعات المواطنين.