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ليست المرة الأولى.. طارق الخولي: البرلمان الأوروبي يستهدف مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال النائب طارق الخولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على تقرير البرلمان الأوروبي عن وضع حقوق الإنسان في مصر، إن البرلمان الأوروبي لديه موقف مضاد للدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مضيفا: "كل ما يصدر من البرلمان الأوروبي غير ملزم، ولكنه مجرد راي وغير قابل للتنفيذ".

وأضاف طارق الخولي    في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لولا قدرة مصر على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لكانت هناك مشكلات وخطر كبير على دول اوروبا ".

وأوضح طارق الخولي أن:"  البرلمان الأوروبي تجاهل وجود معارضة في البرلمان، ووجود تمثيل غير مسبوق للمرأة والشباب في مجلسي النواب والشيوخ ".

وأكمل طارق الخولي:"  نفتخر بأن تكون المراة المصرية عنصرا مميزا في البرلمان المصري "، مضيفا:" مصر قامت بجهود كبيرة في حماية امن المنطقة، وانعكس بالإيجاب على الأمن الاوروبي ".

ولفت طارق الخولي إلى أن: "البرلمان الأوروبي تجاهل تواجد فصل ما بين السلطات في مصر، ولا يمكن أن تتدخل السلطة التنفيذية أو التشريعية في القضاء المصري ".

ونوه طارق الخولي إلى أن  :"  كل ما يتحدث عنه البرلمان الأوروبي، أمر مُسَيًس، ولا يستهدفون مصلحة مصر في ملف حقوق الانسان، ولكنهم يستهدفون مصر في المقام الاول، وهذه ليست المرة الأولى ".
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