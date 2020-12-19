جيهان العسال: أول 12 يوم أهم مراحل علاج كورونا تجنبا للوضع الحرج









قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن أهم مرحلة فى العلاج متمثلة فى أول 12 يوما.





واضافت جيهان العسال، انه لابد من تقديم العلاج بشكل سريع منعا لدخول المريض فى الوضع الحرج.









وقال الدكتور أحمد شوقى عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن عامل الوقت وإسعاف المريض المصاب بكورونا سر نجاح البروتوكول العلاجى لعلاج أعراض كورونا، مؤكدًا أن للبروتوكول العلاجى المصرى آليات علاجية قد لا تكون موجودة فى أى بروتوكول علاجى فى العالم.





وأضاف الدكتور أحمد شوقى عضو اللجنة القومية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الوبينار الخاص بشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا فى نسخته الرابعة أن الحالات الحرجة يتم توفير العلاج لها بشكل سريع مضيفا أن الدولة توفى كل الإمكانات للعلاج .





وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، البروتوكول الرابع المحدث لفيروس كورونا، يوصلنا الي نتائج شفاء تخطت 90% من المصابين.









وافاد أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لا تزال فى مراحل البحث والدراسة ومع ظهور أول لقاح سيتم التعاقد عليه فورا، واضاف أن حجم فيروس كورونا من 70 : 90 نانو ما يعنى انه صغير للغاية .













واضاف حسني، أن الدولة توفر كافة الإمكانات من مستلزمات وأدوية للمصابين، بالإضافة إلى جهود الاطقم الطبيه الجباره في مواجهة فيروس كورونا.









وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الجديد اضاف تقسيم جديد للحالات المصابة بفيروس كورونا مع وضع الضوابط الخاصة بالعلاج في حالة العزل المنزلي بالاضافة للعزل في المستشفيات.





وبالإضافة إلى، توفر مخزون استراتيجى كبير من الادوية الخاصة بعلاج كورونا في المستشفيات وأوضح أن البرتوكول الخاص بالعلاج من أفضل البروتوكول عالميا ويحقق نتائج مبهرة في العلاج مضيفا أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في العلاج لحالات الكوفيد .









وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الوضع الوبائى لمصر تحت السيطرة مشيرا إلي أنه متوقع زيادة حالات الاصابة بكورونا في فصل الشتاء.





واكد علي أهمية الحرص علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام.





وأفاد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ان وزارة الصحة قامت بتطوير بروتوكول علاج فيروس كورونا عده مرات حتي وصل الي النسخه الرابعة.





واكد حسني، انه تم الاستغناء عن أدوية والاعتماد علي اخري بالبروتوكول للوصول الي افضل النتائج.



