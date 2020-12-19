هبوط أرضي بشرق شبرا الخيمة.. والحي يكشف السبب.. شاهد

شهد شارع الوكيل بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مساء اليوم السبت هبوطا أرضيا من أحد المناطق المتفرغة من الشارع .





و قال الدكتور أبو بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة إن غرفة عمليات الحي تلقت بلاغا بوجود هبوط أرضي وعلى الفور تم الانتقال الى موقع الحدث واستدعاء الأجهزة المعاونة من مياه وصرف صحي وغاز لاستكشاف أسباب الهبوط والتدخل السريع لمعالجة آثار الهبوط.

وكشفت المعاينة أن الهبوط ناتج عن كسر بخط مياه خاص بأحد العقارات مما أدى إلى تفريغ أسفل التربة وجرى الإصلاح و ردم الهبوط وإعادة الأمور لسابقها.

وكانت الاجهزة المعنية بحي شرق شبرا الخيمة قد شنت حمله مكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات والتعديات غير المرخصة بمنطقة مساكن الياسمين لقيام بعض المحلات بالتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الاشغال تحرر محاضر للمخالفين و أسفرت الحمله عن رفع كافة الإشغالات و مصادرتها و إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإعاده الإنضباط.

وقال رئيس الحي إنه تم ضبط عربة كارو بشارع ١٥ مايو تقوم بأعمال نبش القمامة وتفريغ الأكياس من محتوياتها وتشويه المظهر العام الامر الذى يعمل على إنهاك الاجهزة التنفيذية لأداء أعمالها فى أعمال النظافة وتم الضبط والتحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.





و أعلن حي غرب شبرا الخيمة بدء الشركة المسئولة في تغيير كابلات الكهرباء الهوائية للضغط العالي إلى كابلات أرضية حفاظا على أرواح الأهالي وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوسيع الطريق الدائري، وتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إنه جرى عقد اجتماع بحضور المهندس أشرف عبدالقادر مندوب الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدير الإدارة الهندسية بالحي ومسؤول الطرق ومسؤول الكهرباء ومسؤول التنظيم بالحي وتم التنسيق تعاون بين الحي والشركة المصرية لنقل الكهرباء لإزالة المعوقات الموجودة بالطريق الدائري على أن يتم نقل جميع أبراج الضغط العالى واستبدالها بكابلات أرضية جهد 220ك.ف وذلك بالجزء الواقع بحي غرب شبرا الخيمة وجميع نطاق الطريق الدائرى.