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رياضة

قائد ليفربول: لم نحتفل بـ الشمبانيا إحترامًا لـ محمد صلاح وساديو ماني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:22 م
ساديو ماني ومحمد
ساديو ماني ومحمد صلاح
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مجدي سلامة

أكد جوردان هندرسون، قائد نادي ليفربول الإنجليزي، أن احتفالات لاعبي الفريق بعد الفوز ببطولة البريميرليج الموسم الماضي كانت خالية من الكحول بسبب محمد صلاح وساديو ماني نظرًا لإعتناق الثنائي الديانة الإسلامية.


ونجح فريق ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بعدما غابت البطولة عن النادي لأكثر من 30 عاما .


وقال هندرسون في تصريحات عبر صحيفة ديلي ميل عقب مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي اليوم : " كانت الشمبانيا خالية من الكحول بعد رفع الكأس بسبب مو وساديو، داخل غرف الملابس لا يوجد شيء من عدم التسامح، فلماذا لا يكون هذا هو الحال فى العالم الخارجي".


وتابع : " انظر إلى ساديو ومو ومن أين جاءا، من ريف السنغال ومصر، وما حققاه لا يصدق، عندما نكون فى المسبح ويسبح ساديو يقول إنه تعلم ذلك لأنه عاش فى قرية بجوار المياه مباشرةً [نهر كاسامانس فى سيدهيو] لذلك كان يحب الذهاب إلى الماء".


وسجل هندرسون قائد الفريق هدفًا في سباعية اليوم في شباك كريستال بالاس ، في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة ال14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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