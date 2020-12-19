زوجة أحمد عدوية تبكي بسبب الفنانين .. وتكشف عن سر 200 ألف جنيه أنقذته





وكشفت "نوسة" خلال حوارها مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، عن أن 3 فقط هم من تواصلوا مع أحمد عدوية خلال الفترة الماضية، وهم الفنان حكيم، والفنانة فيفى عبده، ووالد الفنان تامر حسنى، معقبة:" حكيم كلمنى من قريب ، وبكيت كتير ، ولومته كتير إنه مش بيزورنا".





وأضافت نوسة، أن أحمد عدوية يحب الخير للجميع ، وقلبه ابيض ، ولا يغضب من أحد ، وكريم مع الجميع.





وأوضحت نوسة، أنه عندما تعرض زوجها لازمته الشهيرة، أودع جارهما 200 ألف جنيه باسمها، وتم الإنفاق منها على علاج "عدوية".

دخلت "نوسة" زوجته الفنان القدير أحمد عدوية، فى نوبة بكاء شديدة بسبب انقطاع الفنانين ولاعبى الكرة عن التواصل مع زوجها عدوية.