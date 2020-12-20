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ديني

اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر ووكالة الفضاء المصرية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:02 ص
الأزهر
الأزهر
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محمد شحتة
قال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إنه في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف مع غيرها من مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب علمية وتخصصية، تشهد مشيخة الأزهر اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر مع وكالة الفضاء المصرية، وهي إحدى أهم المؤسسات التي تهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.

وأضاف الأمين العام أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول مهمة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني لما تمثله بنود البروتوكول من تعاون مشترك وفعّال لتدريب وتأهيل وعاظ الأزهر الشريف في التعامل مع القضايا المعاصرة المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء كتخصص علمي يتم الاستعانة به في بعض الجوانب الشرعية.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم توقيع البروتوكول بحضور وكيل الأزهر ورئيس الجامعة وأمين عام مجمع البحوث من جانب الأزهر، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، من الجانب الآخر، لافتا إلى أنه تم تجهيز مقر بمجمع البحوث الإسلامية لإنشاء مركز الفلك الشرعي العالمي كبداية لتفعيل بنود البروتوكول.

وأشار عيّاد إلى أن هذه البروتوكولات تمثل محورًا مهمًا من محاور استراتيجية الأزهر الشريف في التعامل مع القضايا المستحدثة، والتي تحتاج إلى الدمج بين العلوم الشرعية والتخصصات العلمية المختلفة.
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