إجراءات أشد صرامة.. محافظ أسيوط يقرر وقف البطاقات التموينية المضبوطة في حالة تجميعها

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية وحملات اليوم الواحد بصورة مفاجئة على المحلات والمطاعم والمخابز لضبط الأسواق والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على منع تجميع البطاقات التموينية بالمخابز أو عند البدالين التموينين منعًا للمساءلة القانونية واتخاذ إجراءات أشد صرامة منها وقف البطاقة التموينية في حالة تكرار تجميعها لدى البدالين وضبطها وذلك ضمن خطة المحافظة لمنع الغش التجارى ومنع الإتجار في المواد التموينية المدعمة في السوق السوداء حرصًا على سلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه.





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ومن جانبه أشار محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تفعيلًا للقرار الوزارى رقم 156 لسنة 2018 وللكتب الدورية لوزير التموين والتجارة الداخلية سيتم التنسيق مع شركة البطاقات الذكية بالمحافظة بإتاحة خاصية بمركز معلومات المديرية على النظام بإنشاء قائمة سوداء للبطاقات التي تم ضبطها وفي حالة تكرار البطاقة مرة أخرى يتم ايقافها بالتنسيق مع مركز معلومات الإنتاج الحربي ويقوم المركز بإظهارها على النظام بـ (موقوفة لتكرار ضبطها) ولا يتم تشغيلها إلا بعد عرض المديرية على وزير التموين.





ولفت إلى إنه تم التنسيق مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة لموافاة المديرية بكشوف البطاقات المضبوطة والمتضمنة اسم صاحب البطاقات والرقم القومي ورقم البطاقة الذكية لتسجيلها على النظام بمركز معلومات المديرية.









كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بالشكاوى أو بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.