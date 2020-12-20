نائب: البرلمان الأوروبي وقع أسيرًا لأكاذيب وشائعات يرددها الإخوان ضد مصر

أعلن النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، معتبرًا ذلك الأمر يمثل تدخلًا سافرًا في الشئون الداخلية لمصر.





وأدان " الكوراني " في بيان، الأحد، ما تضمنه هذا القرار من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا ترددها سوى جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة، وهو ما يؤكد ان البرلمان الأوروبي وقع أسيرًا في فلك الإرهاب والإرهابيين، مؤكدًا رفضه لما تضمنه القرار من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية في التعامل مع الدولة المصرية التي اصبح لها دورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.





وقال النائب محمد الكوراني ان ما جاء من أكاذيب في موقف البرلمان الأوروبي ضد مصر لا يتفق بشكل تام مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مطالبًا من البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة الدولة المصرية والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر، خاصة أن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بوجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية وهي الأقدم والأعرق على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وافريقيا وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.