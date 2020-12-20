التعليم: 5000 طالب يتعلمون في 171 مدرسة مجتمعية بالجيزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الوزارة بالتعليم المجتمعي، مشيرةً إلى أنه يوجد في محافظة الجيزة وحدها 5000 طالب وطالبة يتعلمون في 171 مدرسة مجتمعية.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المدارس المجتمعية يتم دعمها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بالإضافة إلى دعم معلميهم وأفراد أسرهم.





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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه قد تم دعم عدد 2346 من أمهات المدارس المجتمعية الموجودة بمحافظة الجيزة من خلال تزويدهم بمهارات ريادة الأعمال، وقد حصلت 304 منهن على قروض صغيرة، كما تم تدريب معلمي المدارس على التعلم النشط.





وكانت قد قامت الدكتورة ياسمين هلال مستشار وزير التربية والتعليم لشئون المدارس المجتمعية ، زيارة تفقدية لـ مدرسة الإمام الحسيني المجتمعية تتبع مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وهي واحدة ضمن المدارس المجتمعية الذكية التي تدعمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتوعوية المجتمعية، وتضم المدرسة 34 طالبًا (32 بنت و2 بنين) و4 معلمين.





و أكدت ياسمين هلال، أن الوزارة إلى تسعى من خلال المدارس المجتمعية لتعزيز أنظمة دعم القرار وإدارة المعلومات في المؤسسات ذات المهام الرئيسية في مجال الحماية الإجتماعية والتعليم والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم برامج وأنظمة تعزز فرص كسب العيش المبتكرة للأطفال والمراهقين والشباب والنساء.





وأخيرًا أكدت مستشارة وزير التربية والتعليم، أن برنامج إصلاح التعليم في مصر يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم، مشيرةً إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم لمعلمى المدارس المجتمعية ووزارة التعليم والتعليم الفنى والطلاب، ويوفر لهم إمكانية الوصول إلى المصادر التعليمية عبر الإنترنت.