مستشار وزير التعليم تكشف تفاصيل المدارس المجتمعية في مصر وإجراءات دعمها

أكدت الدكتورة ياسمين هلال مستشار وزير التربية والتعليم لشئون المشاركة المجتمعية، أن مدرسة الإمام الحسينى المجتمعية الذكية، والتى تتبع مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، هى واحدة من ضمن المدارس المجتمعية الذكية، التى تدعمها وزارة التعليم وبرنامج الأغذية العالمي من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والتوعوية المجتمعية.





وأشارت مستشار وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية لها خلال الجولة التفقدية لمدرسة الإمام الحسينى المجتمعية اليوم، إلى أن هذه المدرسة الذكية تضم ( طالبين بنين و32 طالبة و4 معلمين).





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وقالت مستشار وزير التربية والتعليم، إن محافظة الجيزة كلها يوجد بها 171 مدرسة مجتمعية لتعليم 5000 طالب وطالبة، مشيرة إلى أن هذه المدارس يتم دعمها من خلال برامج التغذية المدرسية والمدارس المجتمعية الذكية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى دعم معلميهم وأفراد أسرهم.





وأوضحت مستشارة وزير التربية والتعليم، أنه تم دعم ألفين و346 من أمهات طلاب المدارس المجتمعية بمحافظة الجيزة، من خلال تزويدهم بمهارات ريادة الأعمال، وحصلت 304 من الأمهات على قروض صغيرة، كما تم تدريب معلمى المدارس على التغذية والتأهب للطوارئ والتعلم النشط ومكافحة عمل الأطفال.





كما أكدت ياسمين هلال، أن الوزارة إلى تسعى من خلال المدارس المجتمعية لتعزيز أنظمة دعم القرار وإدارة المعلومات في المؤسسات ذات المهام الرئيسية في مجال الحماية الإجتماعية والتعليم والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم برامج وأنظمة تعزز فرص كسب العيش المبتكرة للأطفال والمراهقين والشباب والنساء.





وأخيرًا أكدت مستشارة وزير التربية والتعليم، أن برنامج إصلاح التعليم في مصر يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس والتعلم، مشيرةً إلى أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الدعم لمعلمى المدارس المجتمعية ووزارة التعليم والتعليم الفنى والطلاب، ويوفر لهم إمكانية الوصول إلى المصادر التعليمية عبر الإنترنت.





وكانت قد قامت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة.



