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رياضة

فخورين بيك.. أبو هشيمة يوجه رسالة قوية لـ Big Ramy

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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منار نور
هنّأ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة البطل المصري ممدوح السبيعي والمعروف بـ Big Ramy بعد حصوله على مستر أوليمبيا وهي أرفع جائزة يفوز بها لاعبو كمال الأجسام في العالم. 


وغرّد "أبو هشيمة" من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر  قائلاً: "مبروك بيج رامي أول مصري في التاريخ يفوز بلقب مستر أوليمبيا، فخورين بيك وبكل شخص بيتعب ويجتهد ويحارب الظروف علشان يوصل لحلمه". 

وكان  البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" قد فاز  بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتوّج "رامي" بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان حصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.

كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".

وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري، وفيل هيث ، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك، عندما اعتلى الرياضيون المسرح، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظار وكان في أفضل حالات حياته المهنية.. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أثار الإعجاب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب.
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