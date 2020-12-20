لمواجهة الموجة الثانية لكورونا بالبحيرة.. حظر سير السائقين بدون ارتداء الكمامات

شدد اللواء هشام آمنة

، على استمرار وتكثيف حملات المرور للتأكد من الالتزام بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.





وفي نفس السياق، أكد اللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، أنه تم اليوم الأحد تنفيذ حملة تعقيم مكبرة بمجمع مواقف دمنهور بالاضافة إلى متابعة الالتزام بارتداء الكمامات.





وأوضح السبيعي، أنه تم التشديد على جميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لمتابعة مدى التزام جميع السائقين بإرتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة حرصًا على أمنه وسلامته وسلامة جميع المواطنين من الركاب الآخرين واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، صباح اليوم، الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كل الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا على المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة إشغال بواقع الآتي:







- رفع 129 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.





- رفع 17 حالة إشغال ثابت ومتحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146 لافتة إعلانية بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحمودية.





- رفع 35 حالة إشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسى.





- إزالة إشغالات ولافتات إعلانية مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.





من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الجمعة الماضية، حملة مكبرة لرفع كل الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كل الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.





أسفرت الحملة عن رفع 344 حالة إشغال بدمنهور عبارة عن حالات ثابتة ومتحركة وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.





من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جميع رؤساء الوحدات المحلية وجميع الأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لرفع كل الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية وكذا مراجعة التزام المحال والكافتريات بتطبيق كل الاحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.





كما شنت الوحدة المحلية لمركزي (كوم حمادة، أبو حمص) حملة مكبرة للمرور علي المحلات التجارية والمقاهى والورش والمقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





أسفرت الحملة عن تحرير محاضر غلق لـ 4 ورش، كما تم ضبط 32 شيشة بـ من المقاهى.





كما تم مصادرة جميع الشيش بالكافتيريات المخالفة بمركز أبو حمص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - كفر الدوار - إدكو - الدلنجات)، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة كل الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية ورفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:





- رفع ٤٤٣ حالة إشغال مخالفة بمدينة دمنهور.





- رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التمليك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.







- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو.





- رفع كل الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة الدلنجات.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات)، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمام تمثلت فى الآتي (540 طن بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طنا بالدلنجات - 96 طنا بوادي النطرون - 168 طنا بالمحمودية - 90 طنا ببدر - 135 طنا برشيد - 73 طنا بالرحمانية – 553 طنا بكفر الدوار - 175 طنا بكوم حمادة).



