حملات مكثفة لتطهير الشوارع والمنشآت بمراكز ومدن البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، ويأتى ذلك في إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .





في سياق متصل تشهد مدن ومراكز وقرى المحافظة على مدار، اليوم الأحد، حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين والمدارس وأماكن الإنتظار وواجهات المنازل والمحال بالإضافة إلى إستمرار أعمال تعقيم المساجد بصفة دورية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وادارة البيئة والطب البيطرى والادارة العامة للمتوطنة.





ويذكر أن أكد اللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، أنه تم اليوم الأحد تنفيذ حملة تعقيم مكبرة بمجمع مواقف دمنهور بالاضافة إلى متابعة الإلتزام بإرتداء الكمامات.





أوضح السبيعي، أنه تم التشديد على جميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لمتابعة مدى إلتزام جميع السائقين بإرتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من إرتدائه للكمامة حرصًا على أمنه وسلامته وسلامة جميع المواطنين من الركاب الآخرين وإتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة،صباح اليوم الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي :-

- رفع 129 حاله اشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

- رفع 17 حالة إشغال ثابت و متحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146 لافته اعلانيه بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحموديه.

- رفع 35 حالة اشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسي.

-إزالة إشغالات ولافتات اعلانيه مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.



ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية، وكذا مراجعة إلتزام المحال والكافتريات بتطبيق كافة الإحتياطات والتدابير الوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

أسفرت الحملة عن رفع 344 حالة إشغال بدمنهور عبارة عن حالات ثابته ومتحركه وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه ضد المخالفين.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور، شبراخيت، وادى النطرون، بدر، رشيد، كوم حمادة، كفر الدوار، المحمودية، الرحمانية، الدلنجات)، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات عن رفع 2050 طن قمام تمثلت فى الآتي ( 540 طن بدمنهور - 100 طن بشبراخيت - 120 طن بالدلنجات - 96 طن بوادي النطرون - 168 طن بالمحموديه - 90 طن ببدر - 135 طن برشيد - 73 طن بالرحمانيه – 553 طن بكفر الدوار - 175 طن بكوم حمادة ) .

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