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اقتصاد

ارتفاع أرباح ممفيس للأدوية بنسبة 550% خلال 5 أشهر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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علياء فوزى
أعلن مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباح الشركة قبل الضرائب خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري، بنسبة 550 %.

وأوضحت الشركة اليوم الأحد، أنه تم تحقيق أرباح قبل الضرائب بنحو 15.52 مليون جنيه، مقارنة بنحو 2.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.


وتابعت "ارتفعت إيرادات النشاط إلى 223.39 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر، مقابل 207.88 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق".

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020-2021، صافي ربح بلغ 8.03 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل نحو 136.58 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 114.63 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتحولت شركة ممفيس للأدوية من الخسارة إلى الربحية خلال العام المالي 2019-2020، وسجلت 17.4 مليون جنيه أرباحًا، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.

وحققت 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
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