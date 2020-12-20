بنك مصر .. حكاية 100 عام على تأسيس أول بنك مصري

تأسس بنك مصر عام 1920 بفضل فكر الرائد الاقتصادي محمد طلعت حرب باشا، الذي تزعم فكر الادخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذلك فإن بنك مصر هو أول بنك مصري‏ يؤسسه يملكه المصريون 100% بالكامل.





قام بنك مصر منذ تأسيسه بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات، بما في ذلك المنسوجات، والتأمين، والنقل، والطيران، ووسائل الترفيه وصناعة السينما، كما واصل دعمه للأنشطة المصرفية والاستثمارية الأخرى بمعدل ثابت، ويمتلك البنك حاليًا نسبة كبيرة من الأسهم في157 شركة في مجالات: التمويل والسياحة والإسكان والزراعة والغذاء، بالإضافة إلى شركات أخرى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









وقد قام بنك مصر بإنشاء العديد من الصناديق الاستثمارية الكبرى كجزء من سياسة المحفظة الاستثمارية المتنوعة، بالإضافة إلى أنه حصل على جوائز عدة في مجال إدارة النقد والسيولة من مجلة جلوبال فاينانس "Global Finance" العالمية؛ ففي العامين ٢٠٠٩ و٢٠١٠ حصل على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في أفريقيا والشرق الأوسط" وجائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد في الشرق الأوسط" على مدار كل من ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٣ و ٢٠١٤و ٢٠١٥، كما حصل بنك مصر على على جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في منطقة الشرق الأوسط في ٢٠١٥ و٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨و ٢٠٢٠ و جائزة "أفضل بنك لإدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل في إفريقيا والشرق الأوسط " في ٢٠١٩.





علاوة على ذلك، فإن بنك مصر يصنف كأفضل البنوك فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، كما حصل بنك مصرعلى المركز الأول في السوق المصرفي المصري في ترتيب وتسويق القروض المشتركة ، بالإضافة إلى حصول بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوق تمويلي والمركز السادس كمرتب رئيسي للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوق تمويلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وذلك وفقًا لمؤسسة بلومبرج العالمية عن عام 2019.





هذا وقد مُنِح بنك مصر شهادة المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI DSS) بأحدث اصدارتها .13.2، نظرًا لكونه أحد البنوك الرائدة في المنطقة وباعتباره من أوائل البنوك التي تلتزم بتطبيق معايير تأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية في مصر وشمال أفريقيا، والجدير بالذكر أن بنك مصر يسعى دائمًا إلى تلبية احتياجات عملائه من خلال توسيع قاعدة الخدمات المصرفية التي يحصل عليها العملاء عن طريق استخدام أجدد الأساليب التكنولوجية، ويمتلك بنك مصر واحدة من أكبر شبكات الصراف الآلي في مصر والتي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.





إن دور بنك مصر في مختلف المجالات الاقتصادية هو دور ملحوظ، وهذا يرجع إلى تواجده جغرافيًا، فهناك حوالى 18000 موظف في بنك مصر يخدمون قاعدة عملاء واسعة تحتوي على أكثر من 10 مليون عميل في مصر، بإجمالي رأسمال مال مدفوع يصل إلى 15 مليار جنيه.





​كما يمتلك بنك حوالى 700 فرعًا متصلة الكترونيًا ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء، كما يعتز بنك مصر بتواجده العالمي والإقليمي من خلال وجود خمسة فروع في دولة الإمارات وفرعًا في فرنسا، بالإضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانيا وأيضًا مكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا وكوريا الجنوبية و ايطاليا، هذا بالإضافة الى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في جميع أنحاء العالم