قصة نجاح إيلون ماسك صاحب أغلى سيارات في العالم





يعتبر قصة نجاح إيلون ماسك من أغرب قصص النجاح التي لايمكن مقارنتها بغيرها من القصص ، فهو صاحب المستحيلات ومحقق الأحلامإيلون ماسك هو طفل معجزة تعلم برمجة الكمبيوتر وهو في سن الثانية عشر ,تعلم كيف يربح المال وهو في سن صغير فباع اول برنامج له بمبلغ 500 دولار وكان هذا البرنامج عبارة عن لعبه تسمي بلاي ستار. بطل قصتنا اليوم هو ايلون ريفي ماسك، ولد في عام 1971 في جنوب افريقيا، والده صاحب الفضل في إلهامه وتعلقه بالتكنولوجيا حيث كان يعمل مهندس كهربائيًا وميكانيكيًا ووالدته كانت أمريكيه من أصول كنديه لذلك كان إيلون ماسك مواطن في ثلاث دول( أمريكا-جنوب أفريقيا – كندا).حصل إيلون ماسك على درجة البكالريوس في الفيزياء من جامعة بنسلفانيا ودرجة الاعمال مدرية وارتون ودرجه البكالوريوس في الاقتصاد, انتقل إلي كاليفورنيا للحصول الدكتوراة من جامعه ستانفورد ولكن بعد يومين من دخولة الى الجامعه تركها لأنه فضل تحقيق طموحاته في رياده الاعمال والمجالات التي يبرع فيها كمجالات الانترنت والفضاء الخارجي والطاقه النظيفه المتجدده. فقد كان يرغب في تغيير العالم بإبداعه وجنونه.وأسس العديد من الشركات منها شركة تسلا موتورز فكان يشغل منصب المدير التنفيذي ، وكانت هذه الشركة مالكة لأقوى السيارات الكهربائيه Tesla S والتي أحدثت طفرة كبيره في عالم السيارات الكهربائيه وأصبحت تسلا السيارة الرسميه في عالم مشاهير, وهذه الشركه منتجه أيضا للبطاريات الكهربائيه التي يتم تصديرها لمعظم الدول في العالم. وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سولار سيتي التي تعمل مع شركته تسلا موتورز في مجال الطاقه النظيفه.