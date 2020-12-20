ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

قصة نجاح إيلون ماسك صاحب أغلى سيارات في العالم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

يعتبر قصة نجاح إيلون ماسك من أغرب قصص النجاح التي لايمكن مقارنتها بغيرها من القصص ، فهو صاحب المستحيلات ومحقق الأحلام

إيلون ماسك هو طفل معجزة تعلم برمجة الكمبيوتر وهو في سن الثانية عشر ,تعلم كيف يربح المال وهو في سن صغير فباع اول برنامج له بمبلغ 500 دولار وكان هذا البرنامج عبارة عن لعبه تسمي بلاي ستار. بطل قصتنا اليوم هو ايلون ريفي ماسك، ولد في عام 1971 في جنوب افريقيا، والده صاحب الفضل في إلهامه وتعلقه بالتكنولوجيا حيث كان يعمل مهندس كهربائيًا وميكانيكيًا ووالدته كانت أمريكيه من أصول كنديه لذلك كان إيلون ماسك مواطن في ثلاث دول( أمريكا-جنوب أفريقيا – كندا).

حصل إيلون ماسك على درجة البكالريوس في الفيزياء من جامعة بنسلفانيا ودرجة الاعمال مدرية وارتون ودرجه البكالوريوس في الاقتصاد, انتقل إلي كاليفورنيا للحصول الدكتوراة من جامعه ستانفورد ولكن بعد يومين من دخولة الى الجامعه تركها لأنه فضل تحقيق طموحاته في رياده الاعمال والمجالات التي يبرع فيها كمجالات الانترنت والفضاء الخارجي والطاقه النظيفه المتجدده. فقد كان يرغب في تغيير العالم بإبداعه وجنونه.

وأسس العديد من الشركات منها شركة تسلا موتورز فكان يشغل منصب المدير التنفيذي ، وكانت هذه الشركة مالكة لأقوى السيارات الكهربائيه Tesla S والتي أحدثت طفرة كبيره في عالم السيارات الكهربائيه وأصبحت تسلا السيارة الرسميه في عالم مشاهير, وهذه الشركه منتجه أيضا للبطاريات الكهربائيه التي يتم تصديرها لمعظم الدول في العالم. وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سولار سيتي التي تعمل مع شركته تسلا موتورز في مجال الطاقه النظيفه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تسلا تتحدى كورونا بتسليم 500 ألف سيارة كهربائية

تسلا تكشف عن سر إفلاسها في 2017

387 مليار دولار القيمة التسويقية لـ تسلا الكهربائية

تخطى بيل جيتس.. كيف أصبح إيلون ماسك ثاني أغنى رجل في العالم؟

تسلا تعتزم إنتاج شواحن السيارات في الصين

تعرف على سعر ومواصفات أحدث 3 طرازات من سيارات تسلا في مصر والسعودية.. صور

ترشيحاتنا

خرجت الأم وبقيت طفلتها.. ساعتان فارقتان في حياة ليلى ابنة المنوفية

فن وهندسة.. انطلاق برنامج أحمد عفيفي عبر قناة الزمالك غدًا.. والغندور يرحل قريبًا

تعرف على عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني.. فيديو

سحب الرخصة إداريا.. المرور تكشف حقيقة مد فترة تركيب الملصق الإلكتروني ..فيديو

من تجارة السمك لـ مستر أوليمبيا .. كيف بدأ بيج رامي رحلته في كمال الأجسام؟

الصحة: الكشف عن 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجندي المجهول .. من هي زوجة بيج رامي بطل مستر أولمبيا؟

هل كورونا يسبب جلطة؟ طبيب أعصاب يرد

شاهد.. نسخة مخصصة من بنتلي من أجل احتفالات سانتا كلوز