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رياضة

سبب عدم وصول بعثة فريق جازيللي التشادي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:03 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
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ملك موسى
شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة تسببت في تعطيل سفر بعثة فريق جازيللي التشادي إلى القاهرة.

يأتي هذا من أجل خوض مباراتي دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أمام الفريق الأبيض بالقاهرة.

ورفض وزير الرياضة التشادي الموافقة على سفر بعثة جازيللي للقاهرة، مما دفع مسؤولي النادي التشادي لرفع دعوى أمام القضاء المستعجل للحصول على حكم بالسفر لمصر.

وينتظر مسؤولو النادي التشادي الحكم في الدعوى اليوم كي تسافر بعثة الفريق مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

يأتي هذا لخوض مباراتي الزمالك، والمقرر لهما يومي 23 ديسمبر و5 يناير المقبل.
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