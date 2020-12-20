سبب عدم وصول بعثة فريق جازيللي التشادي

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة تسببت في تعطيل سفر بعثة فريق جازيللي التشادي إلى القاهرة.
يأتي هذا من أجل خوض مباراتي دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أمام الفريق الأبيض بالقاهرة.
ورفض وزير الرياضة التشادي الموافقة على سفر بعثة جازيللي للقاهرة، مما دفع مسؤولي النادي التشادي لرفع دعوى أمام القضاء المستعجل للحصول على حكم بالسفر لمصر.
وينتظر مسؤولو النادي التشادي الحكم في الدعوى اليوم كي تسافر بعثة الفريق مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير.
يأتي هذا لخوض مباراتي الزمالك، والمقرر لهما يومي 23 ديسمبر و5 يناير المقبل.