نتائج مذهلة .. علاج محتمل يؤدي لتأخير هشاشة العظام والشفاء منه

كشفت دراسة حديثة لدى موقع "medicalxpress" حول ظهور علاج محتمل لتأخير وإدراة هشاشة العظام ، هشاشة العظام (OA)، هو سبب معترف به على نطاق واسع للإعاقة التي تؤثر على نوعية حياة المرضى ولها تأثير اقتصادي كبير من خلال تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الدخل.





وحدد الباحثون هيستون الموضعي السيتوبلازمي 6 (HDAC6) في دراسة جديدة، كهدف علاجي واعد لتأجيل تطوير وربما علاج الزراعة العضوية باستخدام مثبط HDAC6 Tubastatin A، وقد أبلغوا عن نتائجهم في المجلة الأمريكية لعلم الأمراض .





وأوضح كبير الباحثين Weiyang غاو، "في العديد من أمراض الزراعة العضوية ، تخضع الخلايا الغضروفية لسلسلة من التغيرات الفيزيولوجية المرضية ، مما يؤدي إلى فقدان الخلايا الغضروفية ، والتي يمكن أن تضعف وظيفة الميتوكوندريا وتخليق المصفوفة خارج الخلية (ECM) لتعزيز تطور الزراعة العضوية."





اكتشف المحققون الاختلافات في مستوى التعبير عن HDAC6 بعد زعزعة استقرار نموذج الزراعة العضوية للماوس الناجم عن الغضروف المفصلي (DMM)، قاموا بتشريح نسيج غضروف الركبة لفئران عمرها أسبوعين للحصول على الخلايا الغضروفية الأولية.





كما تم تنظيم HDAC6 بعد OA وبلغ ذروته في أربعة أسابيع بعد DMM، وهكذا ، قاموا ببناء الخلايا الغضروفية الأولية التي تفرط في التعبير عن HDAC6 عن طريق تعداء البلازميد.





وتشير نتائج البحث إلى أن الإفراط في التعبير عن HDAC6 يسبب خللًا وظيفيًا في الميتوكوندريا ويعزز إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية ، مما يؤدي إلى تدهور ECM، ومع ذلك ، فإن إدارة مثبط HDAC6 الانتقائي Tubastatin A عكست التأثير الناجم عن فرط التعبير HDAC6 في المختبر وأجلت كذلك تطور الزراعة العضوية في الجسم الحي عن طريق تخفيف تدهور الغضروف وتحسين البيئة المكروية ووظيفة المفصل ، مما يشير إلى أن HDAC6 قد يكون كذلك هدف لتأخير وإدارة الزراعة العضوية مع Tubastatin A.





وتعد هذه الدراسة هي الأولى التي توضح أن مستوى التعبير عن HDAC6 يتم تنظيمه في الخلايا الغضروفية أثناء عملية الزراعة العضوية وأن التعبير المنظم عن HDAC6 مرتبط بخلل في الميتوكوندريا وتدهور ECM ،" علق الدكتور جاو، "تظهر نتائجنا أن HDAC6 هو هدف محتمل لعلاج التهاب المفاصل ويدعم إعطاء Tubastatin A لعلاج التهاب المفاصل."





OA هو مرض التهابي يتميز بزيادة تدهور أنسجة الغضاريف في المفصل بسبب الإفراط في إنتاج الإنزيمات التي تؤدي إلى تدهور المصفوفة خارج الخلية، كما إنه اضطراب المفاصل الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة وهو منتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، بين البالغين في الولايات المتحدة الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر ، يبلغ انتشار التهاب الركبة المصحوب بأعراض حوالي 10 بالمائة لدى الرجال و 13 بالمائة عند النساء، الخلايا الغضروفية هي الخلايا المقيمة الوحيدة للغضروف المفصلي ، والحالة المستقرة لبيئتها داخل الخلايا لها أهمية كبيرة للحفاظ على مورفولوجيا الغضروف المفصلي .



