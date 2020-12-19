نظام غذائي لعلاج هشاشة العظام

يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا فى صحتنا جميعا حيث يساعد فى الوقاية من عدد كبير من الامراض ويساعد فى العلاج بشكل أسرع من اى مرض وهذا يحدث فقط عندما يتم تحديد النظام الغذائي بشكل دقيق يناسب المشكلة التى نعانى منها.





نعرض لكم طرق علاج ترقق العظام أو هشاشة العظام بنظام غذائى يناسب جميع الأشخاص وذلك وفقا لما ذكره موقع "nhs " .

الأكل الصحي ومكملات فيتامين د

يوصى بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن للجميع. يمكن أن يساعد في منع العديد من الحالات الصحية الخطيرة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والعديد من أشكال السرطان ، وكذلك هشاشة العظام





الكالسيوم مهم للحفاظ على صحة العظام. يحتاج البالغون إلى 700 مجم يوميًا ، وهو ما يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي اليومي. تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم:





الخضار الورقية الخضراء

فاكهة مجففة

التوفو

الزبادي

فيتامين د مهم لصحة العظام والأسنان لأنه يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم حيث يجب أن يستهلك جميع البالغين 10 ميكروجرام من فيتامين د بشكل يوميً، واهم المصادر الغذائية الجيدة لهذا الطعام، هي:

الأسماك الزيتية - مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل

لحم أحمر

الكبد

صفار البيض

الأطعمة المدعمة مثل معظم الدهون وبعض حبوب الإفطار

المكملات الغذائية

ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الأطعمة وحدها، لذلك ضع في اعتبارك تناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروغرام من فيتامين د.

تشمل عوامل نمط الحياة الأخرى التي يمكن أن تساعد في الوقاية من هشاشة العظام ما يلي:





الإقلاع عن التدخين يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام

الحد من تناول الكحول

احصل على بعض الشمس

مالايعرفه الكثير من الناس أواخر مارس إلى نهاية سبتمبر ، تؤدي أشعة الشمس إلى إنتاج فيتامين د الذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم ولكن تجنب التعرض لها في وقت الذروة بسبب الاشعة البنفسجية.





تساعد هذه العملية في تقوية الأسنان والعظام ، والتي بدورها تساعد في الوقاية من حالات مثل هشاشة العظام.



