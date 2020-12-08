لكبار السن .. تناول هذه الأطعمة لتجنب الإصابة بهشاشة العظام

في العادة يحدث مرض هشاشة العظام عندما تُصبح العظام ضعيفة وهشة، بحيث أنها قد تنكسر بسهولة، وخصوصًا عظام الفخذين والعمود الفقري والمعصم، مع تقدم الإنسان بالعمر، تُصبح العظام أضعف بشكل طبيعي، ومرض هشاشة العظام يؤدي إلى تسريع هذه العملية، وهناك بعض عوامل الخطر خاصة هشاشة العظام التي لا يمكن تغييرها، مثل العمر، ولحسن الحظ هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها اتخاذ إجراء للمساعدة على إبطاء فقد العظام وتجنب هشاشة العظام.





وكشف موقع "wikihow" عن أفضل الأطعمة والطرق الطبيعية التي تساعد في تجنب الإصابة بهشاشة العظام:









استهلك المزيد من الكالسيوم:

الحصول على كمية كافية من الكالسيوم هو الأمر الأهم الذي يمكن تنفيذه لبناء عظام صحية والحفاظ على قوة العظام، لا يحصل الكثير من الناس، وخصوصًا النساء، على كمية كافية من الكالسيوم في حمياتهم الغذائية اليومية، يختلف الاستهلاك اليومي الذي ينصح به من الكالسيوم اعتمادًا على العمر والجنس.





يتوافر الكالسيوم أيضًا في المكملات الغذائية، نوعا الكالسيوم الرئيسيان هما كربونات الكالسيوم وسترات الكالسيوم، يجب تناول كربونات الكالسيوم مع الطعام، ويمكن أن تفيد سترات الكالسيوم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية أو اضطرابات الامتصاص حيث أنها لا تحتاج لتناول الطعام، إن كنت تحصل على كمية كافية من الكالسيوم في حميتك الغذائية.





المغنيسيوم أحد المعادن المهمة للعظام ولصحة الجسم بشكل عام، وتتضمّن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الحبوب الكاملة والمكسّرات والخضراوات المورقة، إلا أن المغنيسيوم يتنافس مع الكالسيوم في عملية الامتصاص، وقد يؤدي ذلك إلى نقص الكالسيوم إن كانت مستوياته منخفضة بالفعل، من ناحية أخرى، إن كنت تحصل على كمية كافية من الكالسيوم في حميتك الغذائية، لا حاجة للقلق بشأن هذه التأثيرات السلبية للمغنيسيوم.









استهلك المزيد من فيتامين د:

يساعد فيتامين د على تحسين قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو ضروري لنمو العظام أيضًا، يجب أن يحصل الرجال والنساء تحت سن 70 سنة على 600 وحدة دولية من فيتامين د يوميًّا على الأقل، ويجب على الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 70 الحصول على 800 وحدة دولية يوميًا على الأقل.





لا يوجد فيتامين د في الكثير من الأطعمة بشكل طبيعي

الأسماك الدهنية، مثل سمكة السيف والسلمون والتونا والماكريل هي أفضل مصادر فيتامين د الطبيعية (كما أنها تقدّم أحماض أوميجا-3 الدهنية)، ويحتوي أيضًا كبد البقر والجبن وبعض أنواع الفطر وصفار البين على كميات قليلة من فيتامين د.