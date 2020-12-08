ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لكبار السن .. تناول هذه الأطعمة لتجنب الإصابة بهشاشة العظام

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
في العادة يحدث مرض هشاشة العظام عندما تُصبح العظام ضعيفة وهشة، بحيث أنها قد تنكسر بسهولة، وخصوصًا عظام الفخذين والعمود الفقري والمعصم، مع تقدم الإنسان بالعمر، تُصبح العظام أضعف بشكل طبيعي، ومرض هشاشة العظام يؤدي إلى تسريع هذه العملية، وهناك بعض عوامل الخطر خاصة هشاشة العظام التي لا يمكن تغييرها، مثل العمر، ولحسن الحظ هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها اتخاذ إجراء للمساعدة على إبطاء فقد العظام وتجنب هشاشة العظام.

وكشف موقع "wikihow" عن أفضل الأطعمة والطرق الطبيعية التي تساعد في تجنب الإصابة بهشاشة العظام: 


استهلك المزيد من الكالسيوم:  
الحصول على كمية كافية من الكالسيوم هو الأمر الأهم الذي يمكن تنفيذه لبناء عظام صحية والحفاظ على قوة العظام، لا يحصل الكثير من الناس، وخصوصًا النساء، على كمية كافية من الكالسيوم في حمياتهم الغذائية اليومية، يختلف الاستهلاك اليومي الذي ينصح به من الكالسيوم اعتمادًا على العمر والجنس.

يتوافر الكالسيوم أيضًا في المكملات الغذائية، نوعا الكالسيوم الرئيسيان هما كربونات الكالسيوم وسترات الكالسيوم، يجب تناول كربونات الكالسيوم مع الطعام، ويمكن أن تفيد سترات الكالسيوم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية أو اضطرابات الامتصاص حيث أنها لا تحتاج لتناول الطعام، إن كنت تحصل على كمية كافية من الكالسيوم في حميتك الغذائية.

المغنيسيوم أحد المعادن المهمة للعظام ولصحة الجسم بشكل عام، وتتضمّن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الحبوب الكاملة والمكسّرات والخضراوات المورقة، إلا أن المغنيسيوم يتنافس مع الكالسيوم في عملية الامتصاص، وقد يؤدي ذلك إلى نقص الكالسيوم إن كانت مستوياته منخفضة بالفعل، من ناحية أخرى، إن كنت تحصل على كمية كافية من الكالسيوم في حميتك الغذائية، لا حاجة للقلق بشأن هذه التأثيرات السلبية للمغنيسيوم.


استهلك المزيد من فيتامين د: 
يساعد فيتامين د على تحسين قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو ضروري لنمو العظام أيضًا، يجب أن يحصل الرجال والنساء تحت سن 70 سنة على 600 وحدة دولية من فيتامين د يوميًّا على الأقل، ويجب على الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 70 الحصول على 800 وحدة دولية يوميًا على الأقل.

لا يوجد فيتامين د في الكثير من الأطعمة بشكل طبيعي
 الأسماك الدهنية، مثل سمكة السيف والسلمون والتونا والماكريل هي أفضل مصادر فيتامين د الطبيعية (كما أنها تقدّم أحماض أوميجا-3 الدهنية)، ويحتوي أيضًا كبد البقر والجبن وبعض أنواع الفطر وصفار البين على كميات قليلة من فيتامين د.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لو ظهرك بيوجعك.. 8 فيتامينات هتقلل الألم

فى اليوم العالمى له.. أطعمة تسبب هشاشة العظام لكبار السن

أطعمة تسبب هشاشة العظام وأخرى تحميك منها.. تعرف عليها

لهذه الأسباب أنت أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام

تناولها يوميا .. السبانخ تحمي من مرض خطير

اعرف العلاقة.. تأثير النظام الغذائي على الإصابة بهشاشة العظام

ترشيحاتنا

قبل مواجهة مونشنجلادباخ.. زيدان يعلق على إمكانية إقالته من تدريب ريال مدريد

إطلالة وردية جذابة.. جميلة عوض على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

وائل جمعة يزور الأهلي لتهنئة اللاعبين بالثلاثية.. صور

بشكل مأساوي .. زوج يودع زوجته بعد 3 أسابيع من الزفاف

تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفة قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما

رسميا .. طرح السيارة بي إم دبليو BMW X4 2021 في مصر .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جي إم سي تطرح العملاقة يوكن 2021 gmc yukon .. صور

رسميا .. طرح السيارة بي إم دبليو BMW X4 2021 في مصر .. صور

سيارات الملوك والأمراء.. ثكنات عسكرية متنقلة من الفولاذ والتيتانيوم.. صور