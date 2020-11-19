الممنوع والمرغوب في النظام الغذائي السليم لمرضى كورونا.. و3 طرق للتغلب على فقدان حاستي الشم والتذوق

السعرات الحرارية اللازمة مريض كورونا

أكلات يجب على مريض كورونا تناولها

أطعمة ممنوعة لمرضى كورونا.. احذروا من تناولها

3 خطوات يمكن بها التغلب على فقدان حاسة الشم والتذوق لديهم









ينتشر الخوف من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا ، والتي يمكن أن تتسبب في إصابة عدد أكبر من المرة السابقة، وذلك إن لم يتم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي بين الأفراد، والالتزام بارتداء الكمامات.









وقالت الدكتورة مروة شعير، خبير التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه عند إصابة الشخص بكورونا فقد يحتاج مريض كورونا إلى السعرات الحرارية، وتناول بعض الأطعمة الهامة لكي يشفى سريعا ولا يتسبب المرض له في مضاعفات خطيرة، بالإضافة إلى أن مشكلة فقدان حاستي الشم والتذوق تؤثر بشكل كبير على شهيته.







السعرات الحرارية اللازمة لمرضى كورونا :

وأضافت "شعير"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن مريض كورونا يحتاج من 23 إلى 27 سعرا حراريا لكل كيلو جرام من وزن جسمه، وذلك لتجنب الضعف العام وفقدان الوزن، فإذا كان وزن المريض 100 كيلو يحتاج من 2300 إلى 2700 سعر حراري يوميا.









وأوضحت أن مريض كورونا يحتاج أيضا من 1 إلى 1.5 جرام بروتين لكل كجم من وزنه يوميا، وذلك إذا كان لا يعاني من أي قصور في وظائف الكلي (0.8 إلى 1 جرام لكل كجم من وزن الجسم)، فإذا كان وزنه ١٠٠ كيلو يحتاج من 100 إلى 150 جرام بروتين يوميا، وفي حالة وجود قصور في الكلى، فهو يحتاج من 80 إلى 100 جرام يوميا بروتين.

















وأفادت بأنه يجب التركيز على بعض الأكلات بالنسبة لمريض و مصابي فيروس كورونا ، ومن أبرز الأكلات التي يجب التركيز عليها خلال فترة الإصابة، والعزل:









1- الأسماك:

وأكدت "شعير" أنه يفضل تناول مريض كورونا وجبات من الأسماك الغنية بالأوميجا 3، مثل: السلمون والتونة والماكريل، مع اختيار 150 جراما من المحار أو الجمبري، وذلك 3 مرات أسبوعيا، وتناول الدواجن مرتين والبقول مرة واللحوم الحمراء مرة أسبوعيا.









2- منتجات الألبان:

وأشارت إلى أنه يفضل الاهتمام بتناول الألبان المتخمرة كالزبادي واللبن الرايب، وذلك لأنها غنية بالبروبيوتك الهام لتقوية الجهاز المناعى ولصحة الجهاز الهضمي.









3- الكربوهيدرات:

وأوضحت "شعير" أن الكربوهيدرات من المصادر الهامة، فيراعى دائما اختيار المصادر المعقدة والمنخفضة المؤشر الجلايسيمي؛ حيث إن الخبز البلدي أو البتاو أو الذرة أفضل من العيش الأبيض والفينو والفريك والأرز، بالأخص الطويل الحبة أفضل بكثير جدا من المكرونة بأصنافها المختلفة، وذلك مع استهلاك البسكويت المدعم بالشوفان أو بسكويت الحبة الكاملة أفضل من أنواع الكيك والمافن والسينابون ويراعى عدم الإكثار منه والاكتفاء بواحدة كسناكس بين الوجبات.







4- الماء والمشروبات العشبية:

ونوهت إلى أن شرب الماء والسوائل بوجه عام كـ الشوربة (الخضار لسان العصفور بالبصل)، أو العصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة (اليانسون و الشمر والقرفة والنعناع البري والحلبة) من المشروبات الهامة الواجب الاهتمام بتناولها طول اليوم.









وأفادت شعير بأنه يتم حساب احتياجاتنا من الماء بقسمة وزن الجسم على 8 فنحصل على متوسط أكواب الماء اللازمة للشرب يوميا، فإذا كان وزن جسم المريض 80 كيلو فهو يحتاج 10 أكواب يوميا؛ وذلك في حالة عدم وجود مشاكل من احتباس الماء بالجسم نتيجة مشاكل صحية بعضلة القلب أو الكلى كـ الفشل الكلوى، وفى هذه الحالة يجب تناول كمية الماء الموصى بها من قبل الطبيب المعالج.







5- العسل:

ولفتت إلى أنه يجب الاهتمام بتناول ملعقة عسل يوميا في الصباح مذابة في كوب ماء فاتر.









6- الخضراوات والفاكهة :

واستكملت أنه يجب الاهتمام بتناول مريض كورونا الخضراوات و ثمرتي فاكهة من الجوافة والبرتقال والرمان والموز والكيوي في الوجبات الثلاثة، كذلك الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين في وجباتنا كـ البطاطا والقرع العسلي والجزر.









أطعمة ممنوعة على مرضى كورونا:

ونصحت "شعير" بأنه يجب الامتناع تماما عن اللحوم المصنعة والأسماك واللحوم المملحة، وكذلك الجبن المملحة والمخللات والأغذية المعلبة ونصف المجهزة، وكذلك الامتناع عن تناول الأغذية المقلية.









واستطردت أنه لا يجب أن تزيد كمية الملح المتناول لمريض كورونا في وجباته اليومية على 5 جرامات يوميا موزعة على مدار اليوم، ويفضل استخدام ملاح الهيمالايا، أو الملح الطبي إذا أمكن.









طرق التغلب على مشكلة فقدان حاسة الشم والتذوق: