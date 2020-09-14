أقدم مريض بـ كورونا.. 6 أشهر من الإصابة دون تحسن

182 يومًا مروا على إصابته بـ Covid-19 ومازال "تشارلي راسل" لا يمكنه القيام بالأشياء التي يفعلها الآخرون البالغون من العمر 27 عامًا، 6 أشهر ويتبقى الاعراض والاوضاع كما هي عليها.





فقد حرمته الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الركض لمسافة 5 كيلومترات ثلاث مرات في الأسبوع كما اعتاد، ممارسة عمله، ولا يتحسن، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان".





قال راسل: "لو كنت أعرف أنني سأكون مريضًا إلى هذا الحد ، لكنت أخذت كل شيء بجدية أكبر في شهر مارس". "ولكن كل ما سمعناه في ذلك الوقت هو أنه إذا كنت مصابًا بالعدوى وكنت شابًا ، فمن المحتمل ألا تعاني من أي أعراض على الإطلاق. أو ستظل مريضا لمدة أسبوعين وسيكون هذا كل شيء ".





وبدلًا من ذلك ، عانى راسل من آلام في الصدر ، وصداع نصفي شديد ، وضيق شديد في التنفس ، ودوخة ، وإرهاق ، وهو أحد أقدم المصابين بـ "كوفيد" منذ فترة طويلة والذين عانوا من أعراض طويلة الأمد من فيروس كورونا.





بدأ "راسل " وهو مصور فوتوغرافي متخصص في المسرح ، في معاناته مع كوفيد -19 في 14 مارس الماضي، استمر مرضه أسبوعين وشعر بالتحسن بعد فترة وجيزة.





ثم عانى من آلام مرعبة في الصدر "كما لو كان شخص ما يجلس علي". لكن أطباء المستشفى وطبيبه العام قالوا إن الاختبارات أظهرت عدم وجود مشاكل، وهي تجربة شائعة لمرضى كوفيد منذ فترة طويلة.



