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مرأة

لصحة أفضل.. طرق فعالة لإنقاص الوزن بنجاح خلال الموجة الثانية من كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:46 م
طرق لإنقاص الوزن
طرق لإنقاص الوزن بنجاح خلال الموجة الثانية من كورونا
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آية التيجي
يشعر الكثير بالخوف الشديد مع دخول المرحلة الثانية من فيروس كورونا، وزيادة الوزن مرة أخري عند المكوث في المنزل بسبب تناول الأطعمة الدسمة والمشروبات خلال وقت الفراغ، حرصا على تجنب الإصابة بفيروس كورونا، والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع الأمر.

وقال محمود عز خبير اللياقة البدنية، إن أنواع السعرات الحرارية التي يتم الاعتماد عليها في النظام الغذائي الخاص ينقسم إلى نوعين، وهما: السعرات الحرارية التي لا بد من إخراجها بعيدًا عن الجسم إذا كان الشخص يرغب في خسارة الوزن.

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أما عن النوع الثاني من السعرات الحرارية، فأكد عز  لـ "صدى البلد"، ان هذه هي السعرات الحرارية التي يرغب الشخص إدخالها في الجسم إذا كان يريد زيادة في الوزن.

وأوضح أنه لا بد من الإشارة إلى نوع الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الكتلة العضلية فقط؛ حيث يجب الاعتماد على التمارين الرياضة لزيادة السعرات الحرارية الداخلة الي الجسم بشكل كبير، وإنقاص السعرات الحرارية الخارجة من الجسم في صورة تمارين رياضية.

وتابع عز، أنه بالنسبة للشخص الذي يُريد الثبات في الوزن فيجب الاعتماد على التعادل في عدد السعرات الداخلة إلى الجسم من خلال الأطعمة مع عدد السعرات الخارجة من الجسم عن طريق حرقها في التمارين الرياضة.

وأشار عز، إلى أن هناك مجموعة من النصائح التي لا بد من اتباعها خلال فترة التواجد في المنزل لفترات طويلة وقت كورونا، لتجنب الزيادة في الوزن بالشكل الملحوظ، ومن أهمها:

1- تناول كميات كبيرة من المياه لا تقل عن ٣ لتر يوميًا. 

2- الابتعاد نهائيًا عن تناول أي نوع من أنواع الأطعمة الدسمة بعد الساعة ال ٧ مساءً. 

3- الحرص قدر المستطاع على ممارسة التمارين الرياضية لفترة لا تقل يوميًا عن ٣٠ دقيقة و فيما يلي مجموعة من أشهر التمارين التي تعملعلى شد الجسم بشكل مُتاكمل والتي يمكن تنفيذها في المنزل بشكل يومي ومن أبرزها : 

Jumping jack 
Squat 
Lunges 
Sumo squat 
Kick back 
Plank 
Plank side 
Dips 
Sit-ups 
Leg raise 
Twist 
Bi curl 
Tri kick back 
Push ups 
Lateral raise

4- إذا كان الشخص قد تعرض بالفعل لزيادة ملحوظة في الوزن، و يرغب في زيادة التمارين الرياضية يمكن الاعتماد  على تمارين نط الحبل بشكل يومي فهي تعد من التمارين القاسية، و ذات النتائج الإيجابية في حرق السعرات الحرارية .
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