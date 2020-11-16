لصحة أفضل.. طرق فعالة لإنقاص الوزن بنجاح خلال الموجة الثانية من كورونا

لسعرات الحرارية التي لا بد من إخراجها بعيدًا عن الجسم إذا كان الشخص يرغب في خسارة الوزن.



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لـ "صدى البلد"، ان هذه هي السعرات الحرارية التي يرغب الشخص إدخالها في الجسم إذا كان يريد زيادة في الوزن.