تضعف مناعتك.. أطعمة يجب تجنبها أثناء جائحة كورونا

6- الوجبات السريعة :



الوجبات السريعة تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن، وبالتالي الإصابة بالسمنة، وهذا قد يعرض الأشخاص لمخاطر الإصابة بالمشكلات في الجهاز التنفسي وبالأخص الإصابة بالربو وضيق التنفس التي

تزيد

من فرص إصابتهم بفيروس كورونا.