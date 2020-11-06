تضعف مناعتك.. أطعمة يجب تجنبها أثناء جائحة كورونا

يمكن للأطعمة التي نتناولها ان تقلل من كفاءة عمل الجهاز المناعي لدينا، وهو ما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، وهو ما لا نحتاجه في هذه الفترة مع انتشار فيروس كورونا
، فإننا بحاجة إلى تعزيز المناعة
، لذا علينا تجنب تناول بعض الأطعمة التي تؤثر على المناعة، وهو ما سنقوم بذكرها في السطور التالية.
ويمكن لبعض الأطعمة أن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل مشاكل القلب، وهي أمراض تزيد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإليك الأطعمة التي يجب ان تتجنبها خلال جائحة فيروس كورونا
في الموجة الثانية، وفقا لما نشر في موقع بولد سكاى الهندى
1- الماء :
على الرغم من أنك قد لا تشعر بالعطش في الشتاء كما تشعر في ذروة الصيف ، إلا أنه يتعين عليك التأكد من أنك تشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم لتجنب الجفاف، يمكن أن يجعلك الجفاف ضعيفًا وقد يؤثر سلبًا على جهاز المناعة لديك.
2 - تخطي الوجبات :
لا يعد تخطي الوجبات فكرة جيدة خلال انتشار فيروس كورونا، ويمكن أن يكون لها تأثير شديد على حالتك الصحية، مما قد يؤدي إلى ضعف جها المناعة .
3- تناول البروتينات :
يعد البروتين من أهم العناصر الغذائية المهمة للغاية للحفاظ على جهاز المناعة، وعدم تناولها قد يضعف جهاز المناعة ويتسبب في زيادة نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
4. السكريات :
يقال إن السكر المكرر هو أحد الأسباب الجذرية للعديد من المشاكل الصحية، تميل أنواع المعجنات والبسكويت والكعك، والأرز الأبيض والدقيق، والبطاطس المحمرة إلى تقلب مستويات الجلوكوز في الدم، وتعطي الشعور بالشبع لفترة قصيرة فقط، إنها لا توفر أي عناصر غذائية رئيسية، ولكن مما يؤثر على كفاءة جهاز المناعة .
5- الاملاح :
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء مما قد يؤدي إلى ضعف المناعة، لذلك تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح (الصوديوم). 6- الوجبات السريعة :
ويمكن لتناول الوجبات السريعة
باستمرار ان تضر الجسم، وذلك لأن الوجبات السريعة تحتوي على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن، وبالتالي الإصابة بالسمنة، وهذا قد يعرض الأشخاص لمخاطر الإصابة بالمشكلات في الجهاز التنفسي وبالأخص الإصابة بالربو وضيق التنفس التي تزيد من فرص إصابتهم بفيروس كورونا.