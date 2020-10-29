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مرأة

مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

من بين الامراض الشهيرة التى يصاب بها الاطفال هي التهاب الحلق.

إليك أهم أسباب الإصابة بالتهاب الحلق وأعراص رئيسية لألتهاب الحلق وعلاجات سريعه من منزلك تخلصك من التهاب الحلق.

يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا، حيث ان الامر ان لم يختف من تلقاء نفسه؛ فيجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية.

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أعراض رئيسية لألتهاب الحلق

ووفقا لما ذكره موقع " nhs"  فإن التهاب الحلق مرض غير معدى وهو من الامراض الشائعة في سن الطفولة، ولكن يمكن أن يصاب به بعض المراهقين والبالغين أيضًا، وعادة ما تختفي الأعراض من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام.


على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك وصفة سريعه لتهدئة التهاب الحلق.

مشروب مذهل لالتهاب الحلق

على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق إليك  خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية ..

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المكونات:
كوب ماء دافىء 
ملعقة خل التفاح 
ملعقة عسل ابيض
عصير ليمونة واحدة

قومى بخلط العسل وخل التفاح في الماء الدافئ وتناوله مرتين يوميًا يساعد خل التفاح على تطهير الحلق وقتل البكتيريا والجراثيم مما يسرع من شفاء التهاب الحلق، أما العسل فهو مضاد حيوي طبيعي للجسم ويزيد كفاءة الجهاز المناعي.

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