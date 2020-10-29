مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة





مشروب مذهل لالتهاب الحلق



على الجانب الأخر إذا كنت ممن يعانون من إلتهاب الحلق إليك

خليط هائل لـ علاج التهاب الحلق بشكل سريع و فعال دون تناول أي أدوية ..





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المكونات:

كوب ماء دافىء

ملعقة خل التفاح

ملعقة عسل ابيض

عصير ليمونة واحدة





