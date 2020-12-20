الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يتقدم على ليدز برباعية في شوط أول مجنون





سكوت ماكتومناي أحرز هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين الثانية والثالثة بعد تلقيه تمريرتين من برونو فيرنانديز في الهدف الأول، وأنتوني مارسيال في الهدف الثاني.





وفي الدقيقة 20 أحرز البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد بتسديدة قوية، قبل أن يسجل ليندولف الهدف الرابع في الدقيقة 37.





وأحرز كوبير هدف تقليص الفارق لـ ليدز في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد برباعية مقابل هدف.







وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: دانيال جيمس - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما يحتل ليدز المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

ويسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز على ليدز يونايتد من أجل التقدم في المراكز الأولى بجدول الترتيب، وتحسين موقفه مع انقضاء الثلث الأول من الموسم.

في المقابل يدخل ليدز يونايتد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 5-2، قي الجولة الأخيرة.

وتتناقض مسيرة يونايتد بملعبه مع النتائج خارج ملعبه حيث فاز (3-2) على مضيفه شيفيلد يونايتد، الخميس الماضي، ليحقق انتصاره السادس على التوالي خارج أرضه في المسابقة.

قال أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن النتائج السيئة للفريق بملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تتعلق بأزمة ذهنية أو بغياب الجماهير، وسط استعداداته لتجديد التنافس ضد ليدز يونايتد.

وفاز فريق سولسكاير، مرة واحدة من 6 مباريات بملعبه في الدوري، هذا الموسم بينما خرجت فرق كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير وآرسنال بانتصارات من أولد ترافورد.

وأضاف سولشاير: "لا أعتقد أنها مشكلة ذهنية ولا توجد جماهير في بعض الملاعب ويجب أن نعتاد على الظروف المحيطة". وأعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة ليدز، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر يونايتد على ليدز بأربعة أهداف مقابل هدف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الآن في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.