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سيارات

EIM الوكيل الحصري لـ رينو مصر يفوز بالمركز الثاني في تحدي جلاديتور 2020

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعربت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصري للعلامة التجارية رينو في مصر، عن سعادتها بفوزها بالمركز الثاني في "تحدي جلاديتور" لهذا العام، تقديرا لإنجازاتها في مجالات خدمة ما بعد البيع، وهي المسابقة التي تنظمها رينو الشرق الأوسط، وتشارك مصر بها من خلال EIM باعتبارها الوكيل الحصري لرينو في مصر.


وجاء فوز رينو مصر بعد أن حقق إبراهيم محمدي بإدارة خدمات ما بعد البيع برينو مصر درجة عالية جدًا 91٪ في الجولتين الأولى والثانية، التي تشمل تقييم المعرفة العامة بواسطة نظام R-learning، والتي يتم تنفيذها عبر الانترنت، واجتاز أيضا الجولة الثانية التي تشمل تقييم المعرفة الخاصة بالمنتج بواسطة نظام R-learning. وتم تأهيله للجولة الثالثة، وتم إجراء دورتين تدريبيتين محددتين في مركز تدريب رينو في العبور لتجهيز وتأهيل المحمدي، للجولة الثالثة بعنوان تحدي التجربة الرقمية.



وبالنيابة عن برنارد كريتيان الرئيس التنفيذي لرينو الشرق الأوسط، سلم رامي جاد مدير عام رينو مصر الـجائزة لإبراهيم محمدي تقديرا لمجهوداته وتفوقه.



ويعتبر تحدي "جلاديتور" Gladiator Challenge مسابقة للمهارات الإقليمية تقام عبر الإنترنت، وكانت رينو الشرق الأوسط قد أطلقتها لجميع مستشاري الخدمة ومديري المبيعات، ويعكس النهج الجوهري الذي تتبعه رينو لضمان تطوير قواها العاملة وأعضاء فرقها، واطلاعهم المتواصل على تطورات الصناعة والعلامة التجارية.



وأكد رامي جاد مدير عام رينو مصر حرصه على استمرار تطوير العمل بشكل عملي والاهتمام بخطط التدريب، وتأهيل العاملين لاكتساب مهارات جديدة ومتعددة تحسن من الأداء وترفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء رينو، وخاصة خدمات ما بعد البيع التي تعتبر مؤشرا رئيسيا لثقة العملاء في العلامة الفرنسية المميزة رينو.

 

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