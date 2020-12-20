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محافظ الفيوم: توفير 2000 فرصة عمل من خلال مبادرة شغلك في قريتك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:00 م
أحمد الأنصاري، محافظ
أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم
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إسراء صبري
قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن مبادرة شغلك في قريتك تعد أحد مشروعات التنمية المحلية، موضحا أنه تم اختيار قرية بسيا التي تشتهر بالسجاد اليدوي من أجل إقامة المبادرة داخلها.

وأوضح أنه تم تخصيص قطعة أرض في هذه القرية لإنشاء مجمع صناعات حرفية ويديوة، خاصة السجاد اليدوي.

وأضاف "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المرحلة الأولي تضم 2000 ورشة وهى توفر 2000 فرصة عمل حتى الآن، معقبا: سيكون هناك مرحلة ثانية تضم صناعات يدوية أخرى.

وأسترسل: الفيوم تتميز بالعديد من الحرف اليدوية، وعليه سيكون هناك مصانع لهذه الصناعات داخل كل مركز.
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