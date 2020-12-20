يعزز المناعة ويحارب الشيخوخة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ حليب الحمير

تعمل بعض البروتينات الموجودة في حليب الحمير أيضًا كمضادات للأكسدة، كما أنها تساعد في حماية الخلايا من الأكسدة ، بما في ذلك تلك الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس ، وبالتالي توفير فوائد مكافحة الشيخوخة.



