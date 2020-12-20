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مرأة

يعزز المناعة ويحارب الشيخوخة.. 5 فوائد غير متوقعة لـ حليب الحمير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:31 م
حليب الحمير
حليب الحمير
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نهى هجرس
قد يبدو حليب الحمير نوعا جديدا وغريبا للعديد من الأشخاص، لكنه في الواقع، كان موجودًا منذ آلاف السنين، ولكنه أصبح شائعًا مرة أخرى مؤخرًا، خاصة في أجزاء من أوروبا ، حيث يجذب عشاق الطعام المغامرين الذين يرغبون في تجربة أطعمة ومشروبات جديدة ، وكذلك أولئك الذين يهدفون لتناول الأطعمة الطبيعية ذات الفوائد الصحية.

وأفاد موقع "healthline" بأن ابرز فوائد حليب الحمير على الصحة...

حليب الحمير له تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية والتجميلية، وبحسب ما ورد استخدمه كعلاج لالتهاب المفاصل والسعال والجروح، وله خصائص مضادة للميكروبات ويستخدم كعلاج طبي شعبي للعدوى ، بما في ذلك السعال الديكي ، وكذلك الفيروسات في أجزاء من إفريقيا والهند .

حليب الحمير قليل الدسم وغني بالكربوهيدرات، يتكون البروتين الموجود في حليب الحمير بشكل كبير من مصل اللبن ، والذي يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في منع نمو بعض البكتيريا والفيروسات.

قد يكون حليب الحمير بديلًا مناسبًا للألبان للأشخاص الذين يعانون من حساسية بروتين حليب البقر ، على الرغم من أنه لا يزال يحتوي على الكازين واللاكتوز، بالإضافة إلى ذلك ، قد يقدم فوائد أخرى ، بما في ذلك دعم نظام المناعة الصحي وتقليل ضغط الدم.

تعمل بعض البروتينات الموجودة في حليب الحمير أيضًا كمضادات للأكسدة، كما أنها تساعد في حماية الخلايا من الأكسدة ، بما في ذلك تلك الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس ، وبالتالي توفير فوائد مكافحة الشيخوخة.

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