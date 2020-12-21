يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة

1. يدير مستويات السكر في الدم

تساعد المحتويات مثل الكروم والكبريت في البصل الأبيض على تنظيم نسبة السكر في الدم وخفض نسبة السكر في الدم، أشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم والمسيطر عليه للبصل الأبيض مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو مرضى السكري، بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك بعض المركبات الموجودة في البصل ، مثل الكيرسيتين ومركبات الكبريت ، تأثيرات مضادة لمرض السكر.





2. له خصائص مكافحة السرطان

تحتوي خضروات الأليوم ، مثل البصل الأبيض ، على مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة الفلافونويدية التي ثبت أنها تمتلك خصائص مقاومة للسرطان، يحتوي البصل أيضًا على fisetin و quercetin ومضادات الأكسدة الفلافونويد التي قد تمنع نمو الورم.





3. قد يحسن صحة الجهاز الهضمي

البصل الأبيض مصدر غني بالألياف والبريبايوتكس التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الأمعاء، البصل غني بشكل خاص بـ إينولين البريبايوتيك وفركتوليغوساكاريد ، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في زيادة عدد البكتيريا الصديقة في أمعائك.







