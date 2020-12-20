وزير التعليم : بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل .. 10 يناير

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المدارس لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم.
وقال وزير التربية والتعليم : ستكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 .
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حسما لكل الجدل المثار حول مصير امتحانات الفصل الدراسي الاول في ظل الخوف من عودة انتشار كورونا ، فسيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا دون أي حذف.