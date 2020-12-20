وزير التعليم : بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل .. 10 يناير

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المدارس لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم.









وقال وزير التربية والتعليم : ستكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 .









وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.









و أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حسما لكل الجدل المثار حول مصير امتحانات الفصل الدراسي الاول في ظل الخوف من عودة انتشار كورونا ، فسيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا دون أي حذف.









وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة لن تتراجع عن عقد اختبارات تحريرية وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا ، وذلك في لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة الطلاب .









وأوضح الوزير أن طلاب الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى ستُعقد الامتحانات لهم على مستوى المدرسة، أما طلاب الصف الثالث الإعدادى فستُعقد الامتحانات لهم على مستوى المديريات .







