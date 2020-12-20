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تعليم

وزير التعليم : بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل .. 10 يناير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:21 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المدارس لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم.


وقال وزير التربية والتعليم : ستكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 .


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.


وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حسما لكل الجدل المثار حول مصير امتحانات الفصل الدراسي الاول في ظل الخوف من عودة انتشار كورونا ، فسيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا دون أي حذف.


وقال وزير التربية والتعليم : الوزارة لن تتراجع عن عقد اختبارات تحريرية وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا ، وذلك في لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة الطلاب .


وأوضح الوزير أن طلاب الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى ستُعقد الامتحانات لهم على مستوى المدرسة، أما طلاب الصف الثالث الإعدادى فستُعقد الامتحانات لهم على مستوى المديريات .


وأضاف: ستعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.
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