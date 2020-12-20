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تعليم

لخريجى جامعة حلوان .. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج النهائية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:45 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت  كليات جامعة حلوان عن بدء استخراج شهادة التخرج النهائية للطلاب الذين أتموا سنوات دراستهم بكليات الجامعة .

وينشر  صدى البلد الاوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التخرج النهائية بكليات جامعة حلوان  : 

- أصل افادة التخرج 

- إخلاء طرف  يتم استخراجه من شئون الطلاب فى الكلية

- وصل الدفع المصروفات الدراسية لكافة السنين التى تمت الدراسة بها بجامعة حلوان وخاصة السنة الاخيرة للطالب 

- إذن دفع  لشهادة التخرج للخريجين بمبلغ  لا يتجاوز 60 جنيها من مكتب شئون الخريجين 

- عدد  1 شعار جامعة بـ 10 جنيهات 

- عدد دمغة بـ 4 جنيهات 

- للطلاب الذكور  بالجامعة ، يجب احضار شهادة اتمام دورة التربية العسكرية او موقف الطالب منها .


ونوهت جامعة حلوان انه على الطلاب اثناء التقدم لاستخراج شهادة التخرج الحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة من كل كلية و الالتزام بالتباعد و ارتداء الكمامات و الاجرائات الاحترازية من كورونا . 

شاركت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، في بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية المقامة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، و الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

َتقام فعاليات بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية بصالات نادي طنطا الرياضي  بمشاركة عدد (١١) جامعه وهي الأكاديمية العربية - الجامعة العربية المفتوحه - جامعة الإسكندرية  - جامعة الدلتا- جامعة المستقبل   - جامعة المنوفية - جامعة بنها  - جامعة حلوان - جامعة طنطا - جامعة مصر الدولية - وزارة التعليم العالي، بإجمالي عدد (٤٧) طالب وطالبة حيث تعد هذه البطولة هي أول بطولة سنوكر لطلاب الجامعات والمعاهد العليا. 

وحصل طلاب جامعة حلوان على المراكز الآتية في فردي طالبات حيث حصلت على المركز الأول الطالبة  بسمه أحمد، والمركز الثاني  ندى محمود. 

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