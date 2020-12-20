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منوعات

كلب محظوظ ينجو من الموت بعد سقوط من قمة منحدر .. صور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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أحمد شريف

يتعافى كلب محظوظ من إصابته بعد أن نجا من سقوط من مسافة  150 قدمًا من منحدر ، بعد أن انقذ في عملية إنقاذ كبيرة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، كان الكلب والتر، البالغ من العمر عامين ، فقد توازنه أثناء سيره مع مالكه وانزلق من نحدر منطقة بيك البريطانية.


 وعانى  الكلب اثر سقوطه من كسر في  الحوض وعانى من نزيف "كارثي" ، لكنه نجا بشكل ملحوظ وسمح له بالعودة إلى المنزل بعد 24 ساعة فقط من السقوط بعد العلاج من الأطباء البيطريين.


 سقط والتر في حوالي منتصف نهار الثلاثاء ، 15 ديسمبر ، وسارع أعضاء فريق Edale Mountain Rescue إلى مكان الحادث، لإنقاذه.


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