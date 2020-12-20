كلب محظوظ ينجو من الموت بعد سقوط من قمة منحدر .. صور

يتعافى كلب محظوظ من إصابته بعد أن نجا من سقوط من مسافة 150 قدمًا من منحدر ، بعد أن انقذ في عملية إنقاذ كبيرة.





ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، كان الكلب والتر، البالغ من العمر عامين ، فقد توازنه أثناء سيره مع مالكه وانزلق من نحدر منطقة بيك البريطانية.





وعانى الكلب اثر سقوطه من كسر في الحوض وعانى من نزيف "كارثي" ، لكنه نجا بشكل ملحوظ وسمح له بالعودة إلى المنزل بعد 24 ساعة فقط من السقوط بعد العلاج من الأطباء البيطريين.





سقط والتر في حوالي منتصف نهار الثلاثاء ، 15 ديسمبر ، وسارع أعضاء فريق Edale Mountain Rescue إلى مكان الحادث، لإنقاذه.