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محافظات

اليوم.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون بالفيوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:01 ص
تعامد الشمس على قدس
تعامد الشمس على قدس الأقداس
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تشهد منطقة قدس الأقداس "معبد قصر قارون"  بمحافظة الفيوم، اليوم تعامد الشمس عليها، وهى ظاهرة فلكية تتكرر كل عام، بالتزامنمع تعامد الشمس على معبد الكرنك بمحافظة الأقصر.


قال سيد الشورة مدير عام منطقة أثار الفيوم في تصريح لـ "صدى البلد" معبد قصر قارون كما يذكر في المصادر الاثرية هو معبد من العصر اليونانى الرومانى، وخصص لعبادة الإله سوبك و"ديونيسيوس" إله الخمر والحب "عند الرومان" ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له؛ والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها فأطلق عليها في البداية بحيرة (القرون)، وحرفت إلى بحيرة قارون؛ مع العلم أن هذه البحيرة في الأصل البقية الباقية من " بحيرة موريس " في التاريخ الفرعونى، وبالنسبة لعدد الحجرات في المعبد فإنها اقل من مائة حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال واستخدامات كهنة المعبد في هذا الوقت.

 

وأضاف الشورة إما عن الطريق الذي يربط المدينة التي يقع بها المعبد " قصر قارون " وبين الإسكندرية فالحقائق العلمية تؤكد وجود طريق برى يصل بين الفيوم والإسكندرية، وكان يستخدم في نقل البضائع أيام الرومان من الفيوم ومحافظات الصعيد إلى ميناء الإسكندرية ثم إلى أوروبا.

 

وإحدى الدراسات الحديثة أكدت تعامد الشمس على معبد قصر قارون في يوم 21 ديسمبر من كل عام، وتم تشكيل لجنة من علماء الآثار والتي أكدت ما جاء بالدراسة وأن الشمس تتعامد على قدس الأقداس بالمعبد في هذا التوقيت ويستمر التعامد حوالى 25 دقيقة.

 

وكان عدد من الباحثين الاثريين قد قاموا بنشر أبحاث عن تعامد الشمس على قدس الأقداس في المعبد في هذا التاريخ من كل عام، والذي يوافق الانتقال الشتوى, ولقد تأكدت اللجنة من صحة تعامد الشمس على المقصورة الرئيسية واليمنى في قدس الأقداس ولم تتعامد الشمس على المقصورة اليسرى، وهو ما أكده البحث لان هذه المقصورة كان بها مومياء التمساح رمز الإله (سوبك ) إله الفيوم في العصور الفرعونية والذي لا يجب أن يعرض للشمس حتى لا تتعرض المومياء للأذى, خاصة وأن هذه المومياء من المفترض أن تكون في العالم الآخر وأن الشمس تشرق على عالم الأحياء.

 

أعلنت  محافظة  الفيوم عن إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون هذا العام، والمقرر له غدًا 21  ديسمبر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس “كورونا المستجد”.


أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن احتفالية تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون، صبيحة اليوم الاثنين ستكون قاصرة هذا العام على التوثيق والتصوير من قِبل المحافظة فقط، بسبب ظروف فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ظهور الموجة الثانية من كورونا كان سببًا في إلغاء العديد من مظاهر الاحتفالات بالمحافظة، ومنها الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون.

اليوم.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون بالفيوم
اليوم.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون بالفيوم
اليوم.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون بالفيوم
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